Alfieri/Ranghieri difendono l'Italia a Shangluo
SHANGLUO (CINA)-E' iniziato oggi con le qualificazioni, a Shangluo in Cina, il settimo e ultimo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2026, in programma a Shangluo (Cina). A rappresentare l'Italia nel tabellone principale maschile saranno Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, ammessi direttamente al main draw.
Gli azzurri, inseriti nella Pool C, faranno il loro esordio nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio (ore 4.40 italiane) contro i cechi Semerad/Štoček, coppia numero 14 del seeding.