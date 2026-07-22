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Alfieri/Ranghieri difendono l'Italia a Shangluo

Alfieri/Ranghieri difendono l'Italia a Shangluo

E' partito oggi in Cina il settimo e ultimo Challenge del Beach Pro Tour 2026. I due azzurri ammessi direttamente al main draw
1 min
TagsShangluoRanghieriAlfieri

SHANGLUO (CINA)-E' iniziato oggi con le qualificazioni, a Shangluo in Cina, il settimo e ultimo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2026, in programma a Shangluo (Cina). A rappresentare l'Italia nel tabellone principale maschile saranno Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, ammessi direttamente al main draw.

Gli azzurri, inseriti nella Pool C, faranno il loro esordio nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio (ore 4.40 italiane) contro i cechi Semerad/Štoček, coppia numero 14 del seeding.

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