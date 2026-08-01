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Al Wevza Lafuenti/Bozzoli volano in semifinale

Al Wevza Lafuenti/Bozzoli volano in semifinale

Percorso netto per la nostra coppia femminile nel torneo Under 18 che nei quarti di finale ha superato le spagnole Aslan/Cuadrado con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-15, 15-10). Fuori dal torneo invece Leghi/Koerner battuti nei quarti dagli svizzeri  Koller/Bortoluzzi per 2-0 (21-17, 21-11) sui nostri Under 18
2 min
TagsWevzaUnder 18Lafuenti

LORCA (SPAGNA)-Micol Lafuenti e Marta Bozzoli conquistano le semifinali del torneo WEVZA Under 18 di beach volley, in corso di svolgimento a Lorca, in Spagna. Le nostre ragazze, restano dunque in piena corsa per un posto nei prossimi Campionati Europei in programma dal 17 al 20 settembre a Foça, nella provincia di Smirne (Turchia).

 Le italiane torneranno sulla sabbia oggi, sabato 1 agosto, alle ore 8.30, per affrontare le svizzere Gähwiler/Eugster nella sfida che mette in palio l’accesso alla finale. Il torneo assegna anche la qualificazione ai Campionati Europei Under 18 CEV 2026, in programma dal 17 al 20 settembre a Foça, nella provincia di Smirne (Turchia).

Nel tabellone femminile, Micol Lafuenti e Marta Bozzoli avevano chiuso al primo posto la Pool D grazie alle tre vittorie conquistate in altrettante gare contro le spagnole Aguirre/Labad, le francesi Mir/Berthaudeau e le olandesi Linotte/Vellekoop, centrando così la qualificazione ai quarti di finale. Nella sfida disputata ieri sera, le italiane hanno poi superato in rimonta le spagnole Aslan/Cuadrado con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-15, 15-10), staccando il pass per le semifinali.

Nel torneo maschile, Mattia Leghi e Nicola Koerner, dopo aver superato all’esordio gli spagnoli De la Torre/Pastor, aver ceduto agli olandesi Van Groenestein/Bezemer e agli svizzeri Schaller/Allemann nella giornata inaugurale e aver conquistato il successo decisivo contro i portoghesi Nuno/Pinto per 2-1 (20-22, 21-19, 15-12), avevano raggiunto i quarti di finale. Il percorso della coppia tricolore si è però interrotto contro gli svizzeri Koller/Bortoluzzi, che si sono imposti con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-11).

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