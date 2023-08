Diretta Europei volley, Italia-Belgio: primo set agli azzurri segui il LIVE

UNIPOL ARENA (BOLOGNA) - Tutto pronto a Bologna per l'esordio dell' Italia ai Campionati Europei maschili 2023 . La nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi sfiderà il Belgio nella gara in programma alle 21.15. Gli azzurri, inseriti nel girone A, affronteranno Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia.

22:00

Italia-Belgio: 15-10

Primo punto in attacco per Giannelli poi Romanò piega ancora le mani al muro del Belgio.

21:58

Italia-Belgio: 13-9

Ancora un muro di Michieletto che buca le mani delle difesa avversaria. Poi il suo attacco finisce fuori e fa segnare un punto al Belgio.

21:56

Italia-Belgio: 12-8

Gli azzurri ristabiliscono subito le distanze segnando tre punti consecutivi chiusi con un muro splendido di Michieletto.

21:55

Italia-Belgio: 9-8

Belgio molto più reattivo in questo secondo set, buon break per gli avversari che si portano a -1.

21:53

Italia-Belgio: 8-6

Reggers e Desmet per un buon break del Belgio, Russo inarrestabile segna l'ottavo punto dell'Italia.

21:51

Italia-Belgio: 7-4

Michieletto per gli azzurri, Reggers torna a fare punto per gli avversari.

21:49

Italia-Belgio: 6-3

Secondo muro di Russo in questo secondo set e poi Romanò porta l'Italia sul +3.

21:48

Italia-Belgio: 4-3

Rimonta completata dallo 0-3 al 4-3 firmato da un ace di Giannelli.

21:47

Italia-Belgio: 3-3

Immediata la reazione degli azzurri con Michieletto e Russo!

21:45

Italia-Belgio: 0-3

Inizia bene il Belgio che si porta sul triplo vantaggio sfruttando gli errori di Galassi e Lavia e mettendo a segno il punto con Desmet.

21:44

Italia-Belgio: via al secondo set!

Si riparte alla Unipol Arena. Italia avanti di un set sul Belgio.

21:40

Italia-Belgio: 25-17

L'errore di Michieletto regala il punto al Belgio. Out il servizio di D'Heer e poi gli azzurri chiudono il set sfruttando l'errore di Deroo. Primo set portato a casa in modo egregio dai ragazzi di De Giorgi.

21:38

Italia-Belgio: 22-16

Altro punto di Deroo poi tocco sull'attacco di Michieletto e punto per gli azzurri. A segno per i belgi anche Cox con il primo punto della gara.

21:35

Italia-Belgio: 21-14

Buon break per il Belgio, poi di nuovo Lavia riallunga le distanze.

21:34

Italia-Belgio: 20-12

Lavia e poi l'errore dei belgi fanno segnare quota 20 all'Italia in questo primo set.

21:33

Italia-Belgio: 18-11

Ancora Deroo a segnare il punto per il Belgio. Immediata la risposta degli azzurri con Galassi.

21:31

Italia-Belgio: 17-10

Due punti consecutivi per Russo che porta a casa anche il suo secondo ace della gara.

21:30

Italia-Belgio: 15-10

Questa volta il pallonetto di Lavia va a segno. Poi D'Hulst fissa il punteggio sul 15-10.

21:28

Russo-Giannelli super!

Russo e Giannelli si intedono alla perfezione e Italia che si porta sul 14-9.

21:26

Italia-Belgio: 13-7

L'Italia aumenta il vantaggio con Riganò, Galassi e Michieletto. Reggers e Deroo fanno rimanere nel set il Belgio.

21:24

Italia-Belgio: 10-5

Galassi a segno, poi azzurri bravi anche a sfruttare gli errori del Belgio con Reggers. Il servizio errato di Romanò regala un punto agli avversari.

21:22

Italia-Belgio: 8-4

Prima un errore di Deroo, poi Lavia che segna il suo primp punto della gara, chiude un attacco che finisce out di van de Velde. Per i belgi a segno Reggers.

21:19

Italia-Belgio: 5-3

Doppio vantaggio degli azzurri prima con Michieletto e poi con un ace di Russo.

21:17

Italia-Belgio: 3-2

Fà tutto Romanò, prima segna il punto e poi viene murato da Deroo.

21:15

Italia-Belgio: 1-1

Primo punto della gara per gli azzurri con Russo, errore in battuta per gli azzurri che permette al Belgio di pareggiare nell'immediato.

21:15

Italia-Belgio: si parte!

Si parte alla Unipol Arena, inizia Italia-Belgio, gara d'esordio per gli azzurri ai Campionati Europei.

21:08

Italia-Belgio: il momento degli inni

Squadre in campo alla Unipol Arena di Bologna. Prima gli inni nazionali, poi sarà Italia-Belgio.

21:05

Il sei titolari scelti da De Giorgi

De Giorgi si affida ai suoi titolari con Giannelli e Romanò in diagonale palleggiatore-opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Russo e Galassi i due centrali, Balaso il libero.

21:00

I 14 convocati di De Giorgi

Palleggiatori : Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi Centrali : Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti Opposti : Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò

: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

20:50

Belgio-Italia, dove vedere la gara

La partita Belgio-Italia sarà trasmessa in tv su Rai 2 ed in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati la sfida sarà visibile su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena (anche SkyGo) e Now.

20:40

Le parole di De Giorgi alla vigilia

Il coach degli azzurri ha presentato così la sfida con il Belgio alla vigilia: "Sarà un momento importante per il nostro movimento, ce lo godremo dal punto di vista mediatico e dello spettacolo. Arriviamo a questo Europeo con i titoli conquistati negli ultimi due anni con la consapevolezza di essere un gruppo competitivo ma senza alcun vantaggio per quanto fatto nel passato, dovremo entrare in campo e guadagnarci tutto". (LEGGI TUTTO)

