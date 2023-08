Lazio-Genoa diretta: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - La Lazio all'Olimpico pronta a sfidare il Genoa. Serve vincere per innestare la marcia in campionato dopo il ko contro il Lecce all'esordio. Sarri, alla centesima partita sulla panchina biancoceleste, chiede solo la vittoria. Fischio d'inizio alle 20:45. Grande cornice di pubblico con circa 40mila spettatori.

20:10

Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Adamonis, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Gila, Rovella, Basic, Vecino, Castellanos, Isaksen, Sanà Fernandes. All.: Maurizio Sarri.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootmann, Malinovski, Gudmundsson; Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, Aaron, De Winter, Aramu, Ekuban, Biraschi, Jagiello, Hefti, Puscas, Fini. All.: Alberto Gilardino.

20:00

Un tifoso speciale all'Olimpico

Stefan Radu, ex difensore biancoceleste che ha appeso gli scarpini al chiodo ad inizio estate, in Curva Nord con tutti i tifosi. Qui tutti i dettagli.

19:45

Lazio, la formazione ufficiale

19:30

Lazio, vincere all'Olimpico

La Lazio sfida il Genoa, è il debutto all'Olimpico alla seconda giornata di campionato. Cosa dicono i numeri: la Lazio è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 14 partite di Serie A contro il Genoa (9V, 3N), trovando il successo in tutte le tre più recenti. Non ha mai registrato più successi consecutivi contro i rossoblù nella competizione.

