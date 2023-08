Lazio, Radu fa il tifoso: star a Ponte Milvio, poi in Curva Nord

ROMA - Da giocatore a tifoso, la vita di Stefan Radu vede sempre la Lazio al centro. Ha chiuso con il calcio ad inizio estate, quando con il contratto scaduto ha detto basta. La sua intenzione era quella di chiudere la carriera con la squadra del cuore e così è stato. Oggi, alla prima sfida della stagione da giocare all’Olimpico, eccolo a Ponte Milvio con centinaia di tifosi. Classico ritrovo prima di entrare allo stadio. Stefan sarà presente in Curva Nord, ha iniziato la sua nuova carriera da tifoso. Tiferà i suoi ex compagni dagli spalti, lo farà con la grinta che metteva in campo. E forse pure qualcosa in più. All’Olimpico presenti circa 40mila spettatori. Uno è davvero speciale.