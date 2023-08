Diretta Europei volley, Italia-Estonia 0-0: segui la partita LIVE

21:16

Italia-Estonia: iniziata la partita

Iniziata al PalaBarton la sfida Italia-Estonia, valida per la seconda giornata per il Gruppo A degli Europei di volley. Primo servizio per gli estoni.

21:09

Italia-Estonia: un minuto di silenzio prima degli inni nazionali

Su indicazione del presidente del Coni Giovanni Malagò, prima degli innni nazionali è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'incidente avvenuto la scorsa notte a Brandizzo sulla linea ferroviaria Torino-Milano, con cinque persone che hanno perso la vita sul lavoro.

21:02

Italia-Estonia: tutto pronto al PalaBarton

Tutto pronto al PalaBarton per l'inizio di Italia-Estonia, sfida del Gruppo A (seconda giornata) degli Europei di volley.

20:48

De Giorgi non si fida dell'Estonia: le sue parole

Contro l'Estonia l'Italia parte con i favori del pronostico, ma De Giorgi non si fida: "Qui tutti parlano già della partita con la Serbia di venerdì - ha detto alla vigilia il coach azzurro -, dimenticando che prima c’è da giocare contro l’Estonia, che è certamente una buona squadra e che come tale merita tutte le attenzioni possibili".

20:39

La Serbia batte il Belgio e vola in testa al girone

In attesa di Italia-Estonia è andata in campo la Serbia, che dopo il successo sulla Svizzera al debutto ha superato anche il Belgio (3-1) prendendosi momentaneamente la vetta del Gruppo A con 6 punti, a +3 sugli azzurri e sulla Germania che domani (1 settembre) affronterà la Svizzera. Sempre domani poi è in programma la sfida tra Italia e Serbia.

20:30

Italia-Estonia, dove vederla in tv e in streaming

Dopo il brillante successo contro il Belgio ottenuto a Bologna all'esordio nel Gruppo A degli Europei l'Italia sfida l'Estonia a Perugia. Sarà possibile seguire la gara degli azzurri in diretta tv e in streaming, ecco dove... (TUTTI I DETTAGLI)

Perugia, PalaBarton