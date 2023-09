Italvolley, intervista Balaso: “Vogliamo che la storia si ricordi di noi”

L'Italvolley di Fefè De Giorgi è una macchina che corre a tutta velocità, alimentata con la benzina delle motivazioni. Il viaggio dei sogni di questo Europeo tutto italiano è partito da Bologna ed è passato da Perugia; ora fa tappa al PalaRossini di Ancona, dove stasera (ore 21.15, diretta Rai2 e Sky) gli azzurri affronteranno al Svizzera con il pass per gli ottavi di finale già in tasca. «Noi abbiamo fame, tanta fame. E anche se siamo campioni d’Europa e del mondo in carica non ci siamo stancati di vincere». Parole e musica del libero Fabio Balaso, leader della difesa, talmente dentro la parte della chioccia per i giovani che - scherzando - si presenta come «il più vecchio del gruppo». A soli 27 anni.