Diretta Europei volley, Italia-Germania 1-1 (25-22, 23-25): segui la partita LIVE

ANCONA - Rotta sugli ottavi di finale dei campionati Europei per l'Italia di coach De Giorgi , già certa del primo posto nel Gruppo A che gli azzurri campioni in carica chiuderanno oggi (6 settembre) con la sfida alla Germania , in programma al PalaRossini di Ancona. Segui la diretta della partita...

22:27

Italia-Germania 7-1

Schiacciata vincente di Russo, per il 7-1 a favore degli azzurri.

22:25

Italia-Germania 5-1

Battuta di Michieletto e muro di Russo. L'Italia cresce e si porta sul più 4.

22:24

Italia-Germania 4-1

L'Italia parte con il piede giusto: ace di Michieletto.

22:22

Inizia il terzo set

Si parte con il terzo set. Italia e Germania sono sull'1-1.

22:16

La Germania vince il secondo set 23-25

La Germania vince il secondo set 23-25. Primo parziale perso dagli azzurri in tutto l'Europeo. Il punto decisivo è di Karlitzek.

22:15

Italia-Germania 22-24

Doppio set point per la Germania.

22:14

Italia-Germania 21-23

Nonostante un gran recupero di Giannelli, la Germania riesce a chiudere il punto del 21-23.

22:12

Italia-Germania 20-22

Reichert in battuta riporta la Germania in vantaggio. Poi un errore in schiacciata degli azzurri per il più 2 dei tedeschi.

22:11

Italia-Germania 20-19

Michieletto in battuta, Lavia i schiacciata: azzurri avanti di uno.

22:09

Italia-Germania 19-19

Gran schiacciata di Daniele Lavia: l'Italia pareggia.

22:08

Italia-Germania 17-19

Gran punto della Germania, al termine dello scambio più bello del match. Karltzek schiaccia il punto del più 2.

22:07

Italia-Germania 17-18

La Germania si riporta avanti di un punto.

22:05

Italia-Germania 16-16

Continua il buon momento degli azzurri, che pareggiano, grazie alla schiacciata di Michieletto.

22:03

Italia-Germania: 14-16

Muro vincente di Russo: l'Italia torna a meno due.

22:02

Italia-Germania 12-16

Errore in battuta di Lavia. Germania ancora a più 4.

21:59

Italia-Germania 9-13

Italia in difficoltà alla risposta. La Germania prova ad allungare e si porta sul più 4.

21:57

Italia-Germania 9-11

Gli azzurri recuperano un punto, grazie ad una battuta di Michieletto, che ha portato ad una difficoltosa risposta tedesca e alla schiacciata di Russo.

21:55

Italia-Germania 6-9

Schiacciata di Rohrs, che supera il muro a due azzurro. Germania che mantiene tre punti di vantaggio.

21:52

Italia-Germania 4-7

Errore in schiacciata di Michieletto, che si fa murare da Karlitzek. Italia a meno tre.

21:50

Italia-Germania 3-3

Alessandro Michieletto schiaccia il punto del 3-3 per gli azzurri. Grande equilibrio nel secondo set.

21:48

Inizia il secondo set

Si riparte con il secondo set. Azzurri in vantaggio per 1-0.

21:44

Italia-Germania 25-22

Gli azzurri portano a casa il primo set con il punteggio di 25-22.

Italia-Germania 24-21

Tre set point per l'Italia.

21:42

Italia-Germania 22-21

Partita equilibrata, il primo set resta in bilico.

21:38

Italia-Germania 20-18

Doppio vantaggio azzurro. Parziale di 7-3 per l'Italia.

21:35

Italia-Germania 18-17

Muro azzurro vincente con Galassi: l'Italia torna avanti.

21:32

Italia-Germania 16-16

Pareggio degli azzurri, grazie ad una schiacciata vincente di Lavia.

21:32

Italia-Germania 13-15

Errore di Michieletto in battuta: Germania a più 2.

21:30

Italia-Germania 12-13

L'Italia si rifà sotto grazie ad un parziale di 3-0.

21:27

Italia-Germania 9-13

Errore in battuta di Grassi, poi un muro tedesco. Azzurri a meno quattro.

21:25

Italia-Germania 7-10

Ace di Karlitzek. Germania a più 3.

21:23

Break della Germania: 8-6

Germania in vantaggio per 8-6, dopo un parzile di 6-1. Decisivo Rohrs in batttuta.

21:19

Italia-Germania 5-2

Buona partenza per gli azzurri, che si portano in vantaggio per 4-2 nel primo set. Michieletto protagonista.

21:17

Italia-Germania, si parte

Inizia la sfida: al servizio la Germania.

21:15

Grande entusiasmo al PalaRossini

Tifo alle stelle per la Nazionale italiana. Sta per iniziare la sfida con la Germania.

21:09

Squadre in campo: partyono gli inni nazionali

Le due formazioni scendono in campo. E' il momento degli inni nazionali.

20:45

Italia-Germania: dove vederla in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la sfida Italia-Germania, valida per l'ultima giornata del Gruppo A degli Europei maschili di volley, in diretta tv e in streaming. Ecco come... (TUTTI I DETTAGLI)

PalaRossini, Ancona