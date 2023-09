Diretta Italia-Olanda agli Eurovolley: dove vederla in tv e in streaming

BARI - È tutto pronto per la sfida tra Italia e Olanda , valida per i quarti di finale degli Eurovolley . Gli azzurri, reduci dalla vittoria per 3-0 contro la Macedonia, scenderanno sul campo del PalaFlorio a caccia del pass per le semifinali di Roma . A sfidarli gli olandesi, che hanno battuto al tie-break la Germania.

Italia-Olanda, dove e quando si gioca

Il match tra Italia e Olanda, valevole per i quarti di finale dell’Eurovolley, si giocherà al PalaFlorio di Bari alle ore 21.

Italia-Olanda, dove vederla in tv e streaming

La gara tra Italia e Olanda verrà trasmessa in diretta e in chiaro da RaiSportHD. La sfida sarà disponibile anche su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Euro Volley Tv.