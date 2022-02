Cev Cup: Monza sfida lo Zenit per andare in finale

MONZA-Appuntamento europeo da non perdere, quello di giovedì sera alle 19.00: la Vero Volley Monza ospita all’Arena lo Zenit Kazan nella gara di andata delle Semifinali di CEV Cup 2022. Un vero e proprio big match, visibile in diretta streaming su discovery+, tra due vere e proprie mattatrici della competizione, che arrivano al penultimo atto della competizione entrambe da imbattute. I russi sono tra le formazioni protagoniste della storia moderna del volley, grazie alle quattro CEV Champions League consecutive conquistate tra il 2014 e il 2018, e puntano all’undicesimo titolo nazionale, con 12 punti di vantaggio sul Novosibirsk (al netto dei recuperi ancora da disputare). In Coppa, fino a questo momento, hanno perso solo due set, di cui uno contro il Kemerovo nei Quarti di Finale a qualificazione già ottenuta. Tra le fila di coach Verbov troviamo due volti noti della SuperLega Credem Banca, il regista americano Micah Christenson e il martello polacco Bartosz Bednorz, oltre a diversi assi della nazionale russa, come Mikhajlov, Volvich, Volkov Alexander e Dimitri, e Zemchenok. Sfida tutta da vivere per gli uomini di Eccheli, che vengono anch’essi da un percorso “immacolato” in Europa: solo tre set lasciati per strada, di cui uno a qualificazione già acquisita, tra le tre sfide andata e ritorno coi croati del Mladost Zagabria, coi turchi dello SK Ankara agli ottavi e con gli spagnoli di Guaguas Las Palmas. I brianzoli sono dunque chiamati a riscattare il passo falso interno nell’anticipo della 10a di SuperLega, e a vendere cara la pelle all’avversario, davanti al proprio pubblico. Il ritorno è previsto sei giorni dopo a Kazan.