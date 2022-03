La CEV ha escluso le squadre russe e bielorusse

La Sir Sicoma Monini Perugia passa quindi il turno senza giocare con lo Zenit San Pietroburgo nei Play Offs di Champions League e approda in Semifinale, mentre Vero Volley Monza, che aveva già giocato l’andata in casa con lo Zenit Kazan, si trova ora qualificata alla Finale di CEV Cup senza doversi recare in trasferta.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA MASSIMO RIGHI-

« La scelta della CEV segue i febbrili contatti di questi giorni fra tutte le parti in causa. I nostri Club erano pronti a ogni soluzione pur di dare un forte segnale nei confronti del conflitto, perché lo sport non può ignorare ciò che sta succedendo in Europa. La campagna di comunicazione contro il conflitto, sostenuta da tutte le squadre e dai nostri giocatori, continuerà con la dedica della nostra Final Four all’Ucraina, iniziando sabato il nostro evento all’Unipol Arena con l’inno nazionale ucraino ».