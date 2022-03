Challenge Cup: Scandicci è pronta ad alzare la Coppa

SCANDICCI (FIRENZE)- Cinquantamila persone di un comune della città metropolitana di Firenze non avranno che un unico pensiero nella testa domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 20.30: sostenere la Savino Del Bene Scandicci nel suo personale appuntamento con la storia e vedere alzato al cielo il primo trofeo della società. Al PalaRialdoli, in diretta su Sky Sport Uno, va in scena la Finale di ritorno di CEV Challenge Cup contro la Cv Tenerife La Laguna, superata 0-3 in Spagna all’andata.

Un evento che tutto il paese dell’hinterland fiorentino aspetta con ansia, come si evince dalle parole del Sindaco Sandro Fallani:

« È un momento storico, tutta la città sostiene le atlete che mercoledì sera per la prima volta lotteranno per portare a casa un trofeo europeo. La Savino Del Bene ci insegna a fare squadra, unisce Scandicci nel tifo e in un sentimento di appartenenza che accomuna ognuno di noi a prescindere dalle competenze personali per la pallavolo. La Savino riempie i palazzetti, ci fa stare incollati alla tv, fa organizzare sugli spalti persone di tutte le età con striscioni, tamburi e cori, per trasformare in festa una passione comune. Un grazie alle giocatrici, sempre bravissime, a tutte le persone che lavorano e si impegnano, e al patron Paolo Nocentini per questa bellissima scommessa in cui ha coinvolto l’intera nostra comunità. Ora tutti a tifare: Forza Savino! ».

L’andata è stato un vero successo per le ragazze capitanate da Ofelia Malinov e l’entusiasmo è alle stelle, ma guai a far calare la concentrazione, come si è visto domenica nel match perso contro Vallefoglia. Una finale è pur sempre una finale e Tenerife ha mostrato di poter dar fastidio a Scandicci, che dal canto suo dovrà pensare a vincere il prima possibile i due set che la separano dal trionfo europeo.

LE PAROLE DEL TECNICO MASSIMO BARBOLINI-

« Siamo alla vigilia di questa partita importante. All’andata abbiamo visto come si possano nascondere delle insidie se non siamo noi a tenere il comando del gioco. Dobbiamo fare attenzione contro una squadra che in due set ci ha portato quasi ai vantaggi. È una squadra che lotta, una squadra che gioca, è una squadra a cui noi dobbiamo essere superiori. Dobbiamo fare bene, pensare a noi rispettando quello che possono fare loro. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito: per il valore tecnico e per il risultato dell’andata partiamo sicuramente da uno step molto più vantaggioso ».

CEV CHALLENGE CUP-

FINALE DI ANDATA-

Cv Tenerife La Laguna – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (20-25, 22-25, 15-25)

FINALE DI RITORNO – Diretta Sky Sport Uno

