Perugia-Trento mercoledì la semifinale d'andata di Champions

PERUGIA-Domani sera, mercoledì 30 marzo, andrà in scena il primo dei due derby italiani che decideranno l’accesso alle SuperFinals del 21 e 22 maggio. Quella delle 20.30 sarà infatti una Semifinale tutta italiana tra la Sir Sicoma Monini Perugia di Nikola Grbic e la Trentino Itas di Angelo Lorenzetti.

Le ultime due formazioni italiane in corsa in Europa si troveranno schierate dalla parte opposta della rete addirittura per la settima volta in stagione, e si sono affrontate letteralmente una volta al mese: dalla Semifinale Del Monte® Supercoppa ad ottobre, vinta dai gialloblù, fino alla Finale Del Monte® Coppa Italia a marzo, esposta poi nella bacheca dei Block Devils, intervallate dai due scontri in Regular Season SuperLega Credem Banca (novembre e gennaio, una vittoria a testa) e da altrettante gare nel Pool E di CEV Champions League (dicembre e febbraio, entrambi favorevoli alla Sir). La Semifinale di ritorno, giovedì 7 aprile alla BLM Group Arena, completerà il cerchio con l’ottavo faccia a faccia 2021/22.

Trento ha conquistato le Semifinali di CEV Champions League superando Berlin Reciclyng Volleys, conquistando tre punti all’andata, e rimontando da 2-0 a 2-2 in Germania (ininfluente il tie break conquistato dai tedeschi), mentre Perugia ha ottenuto il passaggio del turno a tavolino causa l’estromissione per questioni non sportive dello Zenit Saint Petersburg. Gli umbri hanno disputato un cammino immacolato in Champions fino a questo momento, fatto da cinque gare giocate ed altrettanti tre a zero a referto, a cui si aggiungono le tre vittorie a tavolino.

In SuperLega Credem Banca, entrambe le compagini sono reduci dalla vittoria in Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off: capitan Wilfredo Leon e l’MVP Matthew Anderson hanno guidato gli umbri alla sofferta vittoria in quattro set contro la Top Volley cisterna, sempre al PalaBarton, mentre capitan Matey Kaziyski e l’MVP Alessandro Michieletto hanno condotto l’Itas all’1-0 nella serie contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, superata per 3-0 dopo esser stati in svantaggio 21-23 nel primo set.

Quasi in contemporanea, alle 20.00, si giocherà invece l’altra Semifinale, anch’essa un vero e proprio derby, ma a tinte polacche: si tratta infatti dello scontro tra Jastrzebski Wegiel e Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, rispettivamente al primo e al secondo posto della PlusLiga.

Le modalità per il passaggio del turno sono sempre le medesime: accederà alle SuperFinals chi conquisterà più punti tra andata e ritorno, o chi, in caso di parità, si aggiudicherà il Golden Set (a 15 punti).

Entrambe le Semifinali saranno trasmesse in diretta da discovery+, mentre il derby italiano sarà in diretta anche su RAI Sport ed Eurosport 2.