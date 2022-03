Nella semifinale di andata di Champions Trento sbanca Perugia

PERUGIA- La Trentino Itas si prende la semifinale di andata di Champions League al tie break 2-3 (23-25; 25-19; 23-25; 30-28; 12-15) al termine di una splendida partita che ha visto gli uomini di Lorenzetti espugnare per la prima volta in stagione il Pala Barton dopo le sconfitte rimediate in Superlega e nella sfida di Champions nella Pool. Trascinati da Michieletto e Kaziyski, rispettivamente 26 e 25 punti con il 51% e il 50%, Trento è andata avanti due volte, prima 0-1 e poi 1-2, ma ha dovuto fare i conti con una Sir Sicoma Monini Perugia che, nonostante non fosse nella propria migliore serata, ha lottato con le unghie e con i denti sfruttando al meglio i servizi del solito Leon. Sul 2-2 Sbertoli e compagni sono apparsi più lucidi e determinati chiudendo la sfida in un quinto set giocato senza sbavature. Trento ha vinto il primo round ma corsa verso la finale è però ancora tutta da decidere. Giovedì 7 aprile nella gara di ritorno alla BLM Arena sarà ancora lotta dura.

La Sir Sicoma Monini Perugia parte con Giannelli al palleggio, Rychlicki opposto, Leon e Anderson schiacciatori, Mengozzi e Solé centrali, Colaci libero. risponde Sbertoli in regia, Pinali opposto, Kaziyski e Michieletto in posto 4, Lisinac e Podrascanin al centro, Zenger libero.

L’avvio è molto equilibrato, con Trento che tiene benissimo il campo sino al 10-10, dopo essere stata anche in vantaggio 6-4 grazie agli ace di Pinali e Kaziyski. Due muri di Leon su Kaziyski spingono i locali avanti di tre (10-13); provvidenziale il time out di Lorenzetti, perché alla ripresa ci pensano Michieletto e Lisinac a disegnare la parità (14-14). Un ace di Alessandro e una ricostruita a punto di Lavia, appena entrato, garantiscono il nuovo vantaggio agli ospiti (20-18), poi lo stesso Daniele allarga la forbice (22-19). Il finale di parziale vede i Block Devils rifarsi sotto con due ace di Rychlicki (22-22); i gialloblù non si arrendono e trovano lo spunto che vale la vittoria del primo set col muro di Podrascanin su Anderson per il 25-23.

Perugia prova a reagire nelle prime battute del secondo set (7-8), sfruttando in attacco lo stesso Anderson, ma la Trentino Itas tiene botta sino al 10-10, prima di cedere sotto i colpi di Rychlicki che inizia a fare la differenza nuovamente in battuta e anche in attacco (12-15 e 15-20). La squadra di Lorenzetti soffre ma non stacca la spina e continua comunque a lottare (17-21), ma nel finale perde ulteriore contatto (19-25), anche perché Leon inizia a mettere a terra il pallone con maggiore frequenza.

I gialloblù ripartono di slancio nel corso del terzo periodo (6-3) grazie soprattutto ad un’ottima rotazione in battuta di Kaziyski, ma gli umbri recuperano in fretta e mettono la freccia sul 9-10, momento in cui Lorenzetti interrompe il gioco. Alla ripresa la Sir Sicoma Monini accelera ancora (13-15) con Rychlicki ma stavolta non è lo spunto decisivo perché Trento risale sino al 17-17 e poi si porta avanti con Michieletto (19-18). Anche Grbic chiama time out, la sua squadra reagisce bene, approfittando di un errore di Kaziyski (19-21), ma poi cede in ugual misura al primo set per 25-23 grazie ad uno strepitoso acuto di Michieletto che costruisce i punti della parità con un muro e poi attacca in pipe e blocca Leon per il 25-23 porta avanti gli ospiti per 2-1 nel computo dei parziali.

Sull’onda dell’entusiasmo per il punto esterno già ottenuto, la Trentino Itas parte sparata anche nel quarto set (5-2), ma la Sir Sicoma Monini non si abbatte e inizia a sfruttare tutta la fisicità di Leon prima per pareggiare i conti a quota dieci e poi per mettere la freccia sul 12-13 con un doppio ace del cubano. I gialloblù non si fanno intimorire e con Lisinac e Kaziyski tornano subito in partita (15-15), mettendo la freccia (21-19) ma non riescono a conserva il minimo vantaggio anche perché i padroni di casa si esaltano a muro e si portano avanti 23-24. Perugia deve attendere la sesta palla set per impattare sul 2-2 (da 24-24 a 28-30) in una contesa che diventa sempre più spettacolare. E’ Leon a mandare la sfida al tie break con un ace su Kaziyski. Il quinto set vede gli ospiti scattare meglio di blocchi (dal 3-3 al 7-5) e poi allungare addirittura sul +3 (12-9) col muro di Podrascanin; è lo spunto decisivo, perché la Sir Sicoma non riesce più a riavvicinarsi. Il punto finale arriva con un errore al servizio di Plotnytskiy (15-12).

Nell’ altra semifinale di andata, nel derby polacco, lo Zaksa Kedzieryn-Kozle ha superato in tre set con pieno merito per 0-3 (20-25, 14-25, 19-25) lo Jastrzebski Wegiel di Andrea Gardini a domicilio.

I PROTAGONISTI-

Nikola Grbic (Sir Sicoma Monini Perugia)- « Loro hanno giocato una grande partita, sapevamo che sono una squadra composta da grandi campioni, con la linea dei centrali più forti d’Italia, con due ricevitori della nazionale campione d’Europa, con uno dei migliori giocatori di sempre che risponde al nome di Matey Kaziyski. Eravamo consapevoli che potessero tirar fuori una partita così. Come spesso capita in sfide di così alto livello gli episodi sono stati decisivi. Ma ribadisco che la loro vittoria è stata meritata. Adesso resettiamo, pensiamo alla sfida di Play Off contro Cisterna e poi, quando sarà il momento, ci concentreremo sulla gara di ritorno che non sarà facile, però ne ho viste tante di situazioni come questa ribaltate, faremo di tutto per riuscirci a Trento ».

Alessandro Michieletto (Trentino Itas)- « Abbiamo vinto ma a casa nostra sarà un’altra battaglia. Oggi abbiamo giocato benissimo, fare risultato qui non è mai facile, in casa nostra dovremo giocare ancora meglio perché contro la Sir non ci si può distrarre. Abbiamo voglia di andare in finale, faremo il possibile per arrivarci ».

IL TABELLINO-

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – TRENTINO ITAS 2-3 (23-25, 25-19, 23-25, 30-28, 12-15)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Anderson 15, Ricci 0, Giannelli 3, Rychlicki 25, Leon Venero 29, Sole’ 10, Colaci (L), Plotnytskyi 1, Mengozzi 5. N.E. Dardzans, Travica, Ter Horst, Piccinelli, Russo. All. Grbic.

TRENTINO ITAS: Kaziyski 25, D’Heer 1, Michieletto 26, Sbertoli 2, Cavuto 1, Pinali 7, Lavia 4, Zenger (L), Podrascanin 7, Lisinac 12. N.E. Albergati, Sperotto, De Angelis. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Fernandez Fuentes, Puecher.

NOTE – durata set: 33′, 28′, 34′, 36′, 19′; tot: 150′.