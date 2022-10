Civitanova è la prima finalista di Supercoppa

CAGLIARI- La Cucine Lube Civitanova è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2022. La formaione di Blengini supera in tre set 3-0 (25-23, 25-23, 25-20) la Valsa Modena. La formazione di Giani ha lottato, ha sfiorato soprattutto nei primi due set la possibilità di portarsi avanti, ma alla fine ha subito nei finali dei parziali la maggiore determinazione e precisione dei Campioni d'Italia, ai gialloblu non sono stati sufficienti neanche i 20 punti di Lagudmzija che ha spesso perforato muri e difese della Lube. Il sestetto di Chicco Blengini ripete l’impresa del 16 ottobre, seppur con una dose extra di fatica e agonismo grazie a due set di ottima fattura di Bottolo e Garcia, ma soprattutto con le giocate di Nikolov, che aggredisce il pallone con la stoffa del veterano. La Lube accede così alla resa dei conti con la vincente di Sir Safety Susa Perugia e Itas Trentino (in campo alle 20.30). La finalissima, con caccia alla quinta Supercoppa della storia biancorossa, è in programma alle 17 di domani, martedì 1 novembre, sempre nell’impianto sardo con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia.

Lube in campo con De Cecco in cabina di regia a orchestrare palloni per la bocca da fuoco Garcia, Nikolov e Bottolo in banda, Diamantini e Chinenyeze al centro, con Balaso libero. Modena si dispone con Bruno in regia per Lagumdzija opposto, Ngapeth e Rinaldi laterali, Bossi e Krick al centro, Gollini libero.

Prova disciplinata per capitan Luciano De Cecco e compagni davanti alle telecamere di Rai Sport contro una rivale determinata e tutt’altro che arrendevole. A decidere il primo set, blindato in extremis, è la buona vena realizzativa dell’attacco biancorosso (76%) con i 9 punti di un Garcia ficcante anche dai 9 metri (88% e 2 ace). Nel secondo parziale una Lube dilagante (16-9), perde smalto alla distanza e subisce il rientro degli emiliani rinforzati dall’innesto di Stankovic in corsa (22-22), ma nel momento cruciale si dimostra più lucida (25-23) vanificando i 10 punti di Lagumzija (67% con 2 muri) e certificando la verve in battuta e ricezione. Nel terzo set resta in campo Stankovic per i modenesi. Il parziale procede punto a punto e poi a strappi, con Nikolov che si prende responsabilità da atleta navigato in attacco (15-13) e al servizio (20-18) prima dei due muri biancorossi (22-18). A chiudere i conti sono Garcia e Diamantini (25-20).

I PROTAGONISTI-

Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « È stata una partita molto bella per noi. Ho giocato bene, grazie anche all’aiuto dei miei compagni: abbiamo parlato molto l’uno con l’altro prima della gara, e ci siamo aiutati molto durante. Sapevamo bene cosa volevamo, ovvero giocare la Finale di domani. Siamo entrati in campo determinati e convinti di poterlo fare ».

Andrea Giani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Manca continuità e senza continuità non vinci, abbiamo fatto troppi errori e questi errori pesano. Se vogliamo essere protagonisti non possiamo pensare alla palla successiva. I nostri giovani? Devono confrontarsi con grandi giocatori se vogliono fare il salto di qualità ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-23, 25-23, 25-20)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez 15, Sottile, Balaso (L), Chinenyeze 11, Nikolov 14, Diamantini 4, Gottardo, De Cecco, Bottolo 9. Non entrati Viana Santos, D’amico, Zaytsev, Ambrose, Anzani. All. Blengini.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende, Pope, Marechal, Gollini (L), Stankovic 3, Ngapeth 8, Krick 3, Lagumdzija 20, Bossi 5, Rinaldi 14. Non entrati Sanguinetti, Sala, Salsi, Rossini, Malavasi. All. Giani.

ARBITRI: Lot, Curto.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 30′; tot: 89′.