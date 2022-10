A grandi passi verso la Supercoppa

CAGLIARI- Quattro grandi club sono pronti a sbarcare in Sardegna per contendersi il primo titolo della stagione: la Del Monte ® Supercoppa 2022 . La 27a edizione del trofeo segnerà infatti il ritorno del volley maschile per club di altissimo livello in Sardegna, e permetterà al pubblico sardo e non solo di assistere al grande spettacolo della Serie A, con tanti Campioni del Mondo e d’Europa in campo a contendersi la coppa. Il PalaPirastu sarà il teatro della Final Four: l’evento sarà organizzato da dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Sardegna, la Regione Sardegna e il Comune di Cagliari.

Quattro formazioni si daranno battaglia lunedì 31 ottobre, nelle Semifinali, e martedì 1 novembre nelle Finali. Si tratterà delle prima quattro classificate della Regular Season passata, nonché le quattro Semifinaliste dei Play Off. Aprono le danze alle 17.30 di lunedì la prima testa di serie dell’evento, ovvero i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, che se la vedranno con la Valsa Group Modena, quarta in Regular Season 2021/22 e arresasi ad un passo dalla Finale Scudetto. Alle 20.30 sarà ancora la volta di Sir Safety Susa Perugia (vincitrice della Del Monte® Coppa Italia e Finalista Scudetto) e i campioni in carica dell’Itas Trentino: i due club si sono affrontati ben 8 volte la scorsa stagione, tra cui l’epico confronto in Champions League concluso dopo undici set in due gare, oltre che la Finale di Del Monte® Coppa Italia e la Semifinale di Del Monte® Supercoppa 2021. Le due vincenti si daranno battaglia sempre di fronte alle telecamere di Rai Sport alle 17.00, mentre alle 14.00 tornerà la Finale 3° Posto, ad arricchire ulteriormente il programma dell’evento.

La pallavolo maschile per club di alto livello manca in Sardegna da esattamente undici anni: era l’1 novembre 2011 quando in l’Itas Diatec Trentino di Rado Stoytchev batté 3-1 la Bre Banca Lannutti Cuneo di Flavio Gulinelli nella Finale di Supercoppa, nell’allora finale “secca”. Jan Stokr fu il Del Monte® MVP mentre con la maglia piemontese il brasiliano Vissotto con 28 punti si impose come miglior realizzatore della partita.

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR-

Lunedì 31 ottobre 2022, ore 17.30



Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena

Lunedì 31 Ottobre 2022, ore 20.30



Sir Safety Susa Perugia – Itas Trentino



Finale 3°/4° Posto



Martedì 1 novembre 2022, ore 14.00



Finale

Martedì 1 novembre 2022, ore 17.00