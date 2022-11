Cev Cup: Modena in casa con Samastala per chiudere i conti

MODENA-Il PalaPanini di Modena si prepara alla prima gara europea stagionale: mercoledì sera alle ore 20.30 la Valsa Group Modena affronterà infatti il Ford Levoranta Sastamala, nel ritorno dei Sedicesimi di CEV Cup. Si tratterà del quarto confronto in due anni con la formazione finlandese, “retrocessa” in CEV Cup dopo l’esclusione nei round preliminari di Champions League: due precedenti sono datati 2021/22, ovvero i Trentaduesimi di Finale della scorsa edizione, conclusi entrambi per 3-0 in favore dei gialli. Stesso risultato nella gara di andata di giovedì 10 novembre, con Modena capace di compiere un passo verso gli Ottavi anche senza Lagumdzija e Pope. Il team di Andrea Giani cercherà di mantenere la striscia positiva col Sastamala e anche quella che li ha visti protagonisti di tre vittorie in una settimana (Cisterna, Sastamala e Siena).