Cev Cup: Modena batte Sastamala e vola agli ottavi

MODENA- Qualche cambio nel sestetto base della Valsa Modena per la sfida di ritorno con la Ford Levoranta Sastamala e qualche brivido di troppo contro i volitivi finlandesi capaci di vincere il primo set grazie soprattutto ad un’ efficienza difensiva incredibile. Poi la squadra di Giani ha saputo riprendere in mano le redini del match e a portare a termine vittoriosamente la gara e a mettersi in tasca la qualificazione agli ottavi di Cev Cup. Fra le note più liete il giovane centrale Giovanni Sanguinetti (MVP del match) che con 11 punti ha gatto pendere l’ago della bilancia dalla parte dei patroni di casa che finiscono per imporsi per 3-1 (21-25, 25-20, 25-20, 25-18) . Nel complesso una prestazione positiva che ha dimostrato come la squadra gialloblu stia crescendo.