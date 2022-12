A Bologna la Final Four di Coppa Italia femminile

BOLOGNA- Tutti gli appassionati del volley femminile hanno ancora bene in mente i festeggiamenti di Conegliano per il successo in Supercoppa Italiana ma è già tempo di voltare pagina e proiettarsi verso il prossimo trofeo in palio, organizzato come sempre in collaborazione con Master Group Sport: la 45a Coppa Italia Frecciarossa. Si tratterà di un ritorno a casa per la Lega Volley Femminile: sarà Bologna la città candidata ad accogliere la Final Four, sede storica di Lega. Ma al contrario delle precedenti edizioni, questa volta non sarà il PalaDozza ad ospitare l’evento, bensì l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.