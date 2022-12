Mondiale per Club: Conegliano è sul tetto del Mondo

ANTALYA (TURCHIA)- Non è bastata la forza collettiva del VakifBank, non è bastata Paola Egonu, per la prima volta contro la sua ex squadra, non sono bastati gli accorgimenti tattici di Guidetti e non è servito neanche l'indiavolato tifo del pubblico turco. La Prosecco Doc Conegliano è stata piu forte di tutto e di tutti ed ha conquistato il titolo di Campione del Mondo per Club, imponendosi contro la fortissima formazione di casa che lo scorso anno l'aveva superata in finale. Il 3-1 (25-18; 23-25; 25 21; 25 21) è stato il risultato più giusto per quanto si è visto in campo. Un successo che acquista ancor maggior valore se si considerano i tanti mutamenti operati in estate dalla società. La festa può cominciare.

Sestetti: coach Daniele Santarelli schiera Wolosz-Haak, De Kruijf-Lubian, Plummer-Robinson Cook, libero De Gennaro; il Vakif dell’italiano Guidetti si presenta con Cansu-Egonu, Gunes-Ogbobu, Gabi-Daalderop, libero Ayca.

L’inizio delle Pantere è intenso, tre belle difese e i punti di Plummer e Haak per l’immediato 3-0. L’ex Egonu rompe il break in un inizio scoppiettante, dove l’altra ex Isabelle Haak fa la parte del leone (5-3). Il duello continua, ace di Egonu per il 5-5, ma Lubian impiomba il nuovo vantaggio, incrementato poi da Plummer e da Haak dopo due difese al bacio di Moki De Gennaro (9-6). Dopo il time out di coach Guidetti la Proseco DOC Imoco non si ferma, le battute di Haak (5 punti nel set) creano scompiglio nella ricezione turca e arrivano i punti a rete di De Kruijf e Wolosz per il break che lancia Conegliano a +5 (12-7). Ci pensa la “solita” Egonu (8 punti nel set), l’unica a passare per il Vakif in avvio, a ridurre il gap (12-9) e le padrone di casa tornano vicine. Le gialloblù restano ordinate, capitan Wolosz coinvolge tutte le sue attaccanti, Robinson Cook (4 punti nel set) fa la voce grossa a muro fermando Egonu, poi il Vakif sbaglia ed è di nuovo +5 per le Pantere (17-12). Una magia di De Kruijf sotto rete regala il nuovo +5 (19-14) e c’è un altro time out. Tocca a Kathryn Plummer (5 punti e 80% in attacco!) murare, poi Gabi va out e la Prosecco DOC Imoco scappa imprendibile fino al 25-18 di Plummer che firma un set praticamente perfetto di Wolosz e compagne (62% di squadra in attacco, 4 muri a 2).

Il secondo set inizia con le due squadre che mostrano i fuochi d’artificio ai diecimila di Antalya, tutti dalla parte delle turche, ma la Prosecco DOC Imoco non si fa intimorire e tiene testa alla reazione del Vakif fino al 6-6. Tre muri infila delle turche (due di Egonu) lanciano le padrone di casa sul 6-9, immediato time out di coach Santarelli, ma nella ripresa del gioco Haak commette il suo primo errore: 6-10. Dopo la sbandata arriva la reazione da grande squadra delle Pantere, due muri (Lubian e Wolosz) ed è -1 (9-10). Il pareggio arriva a quota 11 con Haak dopo le difese-monstre di De Gennaro e Wolosz, anima della squadra. Il parziale delle Pantere è di 6-1 e vale il sorpasso (12-11). Entra Gennari e con un tuffo in difesa offre l’occasione alla premiata ditta Wolosz-De Kruijf di allungare, poi Haak si dimostra inarrestabile, spara due bordate vincenti dopo la difesa di squadra ed è +4 (17-13). La brasiliana Gabi, finora ben marcata, si fa sentire e riporta sotto le turche prendendosi grandi responsabilità in attacco, sua la doppietta del pareggio: 17-17 e time out di coach Santarelli. Gabi si è accesa ed è dura fermarla, ma Haak (9 punti nel set) e Plummer rispondono colpo su colpo (20-20). Il Vakifbank spinge (20-22), rientra in temperatura anche Egonu, poi Gabi (6 punti nel set, decisiva) chiude 22-25 con un mani e fuori millimetrico.

Partenza rabbiosa nel terzo set di Wolosz e compagne (4-1), poi la battuta di Lubian propizia il muro di Haak (6-3), poi Asia Wolosz dà spettacolo e serve De Kruijf ammutolendo il pubblico di Antalya (8-5). Paola Egonu dopo il 18% in attacco del set precedente riprende a martellare dalla seconda linea, dando linfa all’attacco di casa, ma Wolosz e Haak si intendono a meraviglia, poi Kelsey Robinson mette giù il +4 (13-9). La partita è intensissima nel caldo estivo di Antalya, De Gennaro fa miracoli, Isabelle Haak risolve uno scambio infinito con una botta terrificante per la fuga: 15-10. Le Pantere continuano a spingere al massimo, Robin De Kruijf è una furia sotto rete (4 punti nel set) e sigla il +6 (18-12). E’ il momento di Gabi per le turche e la fuoriclasse brasiliana spara forte e con una delle sue raffiche dimezza lo svantaggio, poi Cansu mette l’ace e coach Santarelli chiede time out sul 18-16. Dopo il time out ci pensa Bella Haak (19-16). Lo spettacolo è direttamente proporziale all’intensità di un match stellare, Egonu risponde per il -2 (18-20), poi una superlativa Moki De Gennaro tiene in difesa e Haak (9 punti con il 56% in attacco!) trasforma il nuovo +4 (22-18). Non è finita, Egonu spara il -2 (23-21), ma Conegliano non si volta indietro, gran muro di “Kesh” ed è 25-21, sorpasso!

Nel quarto set le Pantere provano a continuare sull’onda dell’entusiasmo (7-5), ma Istanbul ritrova i colpi di Egonu che con una bella serie confeziona il controbreak (7-8) e trona l’equilibrio in campo. La classe di Robinson Cook e la potenza serafica di Isabelle Haak rimettono in corsia di sorpasso Conegliano (10-8) che gioca una pallavolo di qualità stellare. Il Vakifbank non è da meno e pareggia subito con Egonu, Si va ad elastico, nuovo break di una Haak mostruosa (13-10), ma di là c’è sempre Egonu (14-14). La Prosecco DOC Imoco con una forza mentale pazzesca continua a mettere alle corde la corazzata turca, Plummer indovina l’ace sulla riga, 17-14. Entra Gennari per il suo contributo prezioso in seconda linea, Robinson va a segno: 18-15 e il palasport di Antalya trema. Haak invece no, attacca forte e con due colpi di rara bellezza (dopo un altra prodezza difensiva di Moki e Kesh) permette il +4 (20-16) che fa sognare. Il capolavoro di coach Santarelli e delle sue magnifiche quattordici è vicino, il Vakif è frastornato dal ritmo incredibile delle Pantere che vedono vicino lo striscione del traguardo iridato (22-17). Il sogno si avverà, la Prosecco DOC Imoco è ancora Campione Del Mondo!!!

PANTERE: E' IL 18° TROFEO, SECONDO TITOLO MONDIALE-

2 mondiali per club 2019 Siaoxin (Cina) - 2022 Antalya (Turchia)

5° scudetti,: 2016-2018-2019-2021–2022

4 coppe italia 2017-2020-2021-2022

1 champions league 2021

6 supercoppa italiana 2016-2018-2019-2020-2021-2022



tot.18 trofei dal 2012, anno di fondazione della società.

DANIELE SANTARELLI: CHIAMATELO RE MIDA (15 trofei in 5 stagioni, più il Mondiale con la Serbia)-

Coach Daniele Santarelli dall'annata 2017/18, quando dopo l'apprendistato da vice iniziò la sua carriera da capo allenatore sulla panchina di Conegliano, ha trasformato in oro praticamente tutto quello che è passato tra le mani delle sue squadre in termini di trofei vinti: 2 Mondiali per Club, 1 champions league, 4 scudetti, 3 coppe italia, 5 supercoppe italiane e, come ct della Nazionale della Serbia, il Mondiale 2022. Un coach e uno staff meraviglioso.

E' la prima volta nella storia che lo stesso allenatore è contemporaneamente nella stessa annata Campione del Mondo sia con la nazionale (Serbia) che con il club (Prosecco DOC Imoco)

HAAK ANCORA REGINA, COME LO SCORSO ANNO E' MVP DEL MONDIALE-

L'opposta svedese Isabelle Haak a soli 23 anni ha vinto con la Prosecco DOC Imoco oggi il suo secondo titolo (consecutivo) al Mondiale per Club, ma non solo, entrambe le volte la "regina del nord" è stata nominata MVP del torneo! Lo scorso anno era in forza al Vakifbank Istanbul e fece il risultato nella finale di Ankara con Conegliano, ora nell'edizione 2022 di Antalya per la fuoriclasse svedese a maglie invertite il risultato non è cambiato.

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-VAKIFBANK SPOR KULUBU 3-1 (25-18, 22-25, 25-21, 25-21)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Plummer 12, Robinson 10, Squarcini, De Kruijf 10, Gennari, Gray, Lubian 9, De Gennaro (L), Haak 34, NE: Pericati, Furlan, Carraro, Bardaro (L). All. Santarelli.

VAKIFBANK SPOR KULUBU: Ozbay 3, Aykaç (L), Ogbogu 5, Egonu 27, Gabi 17, Gulubay, Karutasu, Bajema 2, Acar (L), Cebecioglu 1, Gunes 1, Daalderop 4, NE Akman, Akbay ne. All. Guidetti.

ARBITRI: Gerothodoros (Gre) e Maroszek (Pol).