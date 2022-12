Trento espugna Modena e conquista la Final Four di Roma

Per la sfida da dentro o fuori, Angelo Lorenzetti conferma lo starting six scelto quasi sempre durante questa prima parte di stagione: Sbertoli al palleggio, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Lisinac e Podrascanin centrali, Laurenzano libero. Nello starting six di Modena trovano posto Bruno in regia, Lagumdzija opposto, Ngapeth e Rinaldi in posto 4, Sanguinetti e Stankovic al centro e Rossini libero. La sfida diventa vibrante sin dai primi scambi; i padroni di casa approcciano meglio e partono subito avanti (2-4, 4-6 e 6-10) con Ngapeth e Lagumdzija subito in grande evidenza. Lorenzetti interrompe il gioco, ma il time out non sortisce gli effetti desiderati, anzi è ancora Modena ad affondare il colpo col servizio ed il muro (10-16 e 11-19) mettendo una pietra tombale sul primo set ben prima della sua conclusione. Il tecnico trentino inserisce anche Pace e Džavoronok per Laurenzano e Lavia senza però ottenere particolari risposte; l’unico spunto nel finale di Podrascanin (da 14-24 a 17-25).

L’Itas Trentino prova a scuotersi dopo il cambio di campo, grazie alla ritrovata vena di Lavia a rete, ben supportato da Kaziyski (5-2) ma la Valsa Group ci mette poco a rimettere le cose a posto (7-7), issata in alto da Ngapeth. A metà del parziale gli ospiti offrono un nuovo strappo con Michieletto al servizio (ace) e Matey a muro (punto su Rinaldi) per 13-10; anche in questo caso gli emiliani risalgono la china sino al 19-18 grazie ad un buon momento a rete (attacco e block) di Rinaldi. Nel finale Kaziyski e Michieletto producono un nuovo allungo (23-19), che però non è quello decisivo, visto che i canarini in seguito annullano tre palle set, si procurano un’occasione per chiudere, non la sfruttano (straordinario attacco di Alessandro) e cedono definitivamente il parziale sul contrattacco di Kaziyski che realizza il 28-26 e firma l’1-1.

L’onda lunga del set vinto allo sprint proietta nel migliore dei modi l’Itas Trentino anche nel terzo periodo, che i gialloblù iniziano a prendere costantemente in mano dopo il 6-6. Kaziyski con battuta e contrattacco fa segnare il 9-6, poi ci pensa Michieletto a difendere lo strappo (14-10). Modena reagisce e con Rinaldi recupera sino al 14-13, prima che Lisinac muri Stankovic firmando il nuovo +3 (16-13). In questo caso la formazione di Lorenzetti è brava a difendere il margine (20-17) e a chiudere sul 25-22 nonostante i padroni di casa nel finale le abbiano messo qualche apprensione annullando quattro palle set.

La lotta punto a punto ricomincia nel quarto set; l’Itas Trentino con Kaziyski prova a scappare (7-5) ma i padroni di casa con Ngapeth e qualche errore gialloblù la riprendono sul 10-10, prima di lasciare scappare via di nuovo gli ospiti (14-12) che però continuano ad essere troppo fallosi in ricezione ed in attacco regalando la nuova parità a quota 17. Podrascanin con una lunga serie al servizio reindirizza definitivamente il set sui binari trentini (22-18); la Valsa Group si innervosisce, sbaglia molto e cede definitivamente sul primo tempo di Lisinac (25-20).

I PROTAGONISTI-

Andrea Giani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Abbiamo interpretato bene il match e ci siamo procurati una grande occasione nel secondo set, ma proprio in quel frangente è venuta fuori la differenza di esperienza tra le due squadre. Queste sono le partite in cui impari a stare ad altissimo livello. Il divario si è sentito tra noi e Trento, ma siamo vicini alla loro pallavolo e su questo dobbiamo continuare a lavorare ».



Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Siamo felici perché ottenere la qualificazione alla Final Four non era affatto scontato, anche se Trento in passato da questo punto di vista si è abituata bene. L’approccio al match è stato difficile, specialmente in attacco, e quando perdi un set così nettamente al PalaPanini non è semplice invertire l’inerzia della partita. Ci siamo riusciti con una grande prova di carattere e con una pallavolo sempre più efficace nei set successivi, ma era l’unica maniera per fermare questa Modena, così lanciata davanti al proprio pubblico ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – ITAS TRENTINO 1-3 (25-17, 26-28, 22-25, 20-25)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 3, Ngapeth 18, Sanguinetti 6, Lagumdzija 15, Rinaldi 12, Stankovic 6, Sala 6, Salsi 0, Rossini (L), Krick 1, Marechal 0. N.E. Gollini, Bossi, Malavasi. All. Giani.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Michieletto 12, Lisinac 7, Kaziyski 22, Lavia 13, Podrascanin 10, Pace (L), Dzavoronok 0, Laurenzano (L), Nelli 0. N.E. Cavuto, Berger, Depalma, D’Heer. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Puecher, Cesare.

NOTE – durata set: 23′, 34′, 32′, 28′; tot: 117′.

MVP: Matey Kaziyski (Itas Trentino)

Spettatori: 4.400