Cev Cup: Modena cade al tie break a Luneburg

LUNEBURG (GERMANIA)-La Valsa Group Modena sconfitta al quinto set 3-2 (25-19, 26-28, 28-26, 18-25, 17-15) in casa dei tedeschi del Luneburg nella gara di andata dei play-off di CEV Cup. Una battuta d’arresto che fa male ma completamente rimediabile nella gara di ritorno. Modena parte con Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Marechal-Rinaldi martelli, Krick-Bossi centrali e Rossini libero. Luneburg schiera J. Worsley regista, Maase opposto, in banda Ewert-Cowell, al centro Schintzer-Eshenko, il libero è T. Worsley. In avvio di partita i padroni di casa scappano sul 5-8. Luneburg non si ferma e resta avanti, 9-12. I tedeschi continuano a dettare il ritmo del primo parziale portandosi 15-21 e chiudono 19-25. Il secondo set vede un avvio equilibrato, 7-7. Ngapeth, entrato alla fine del primo set, si carica la squadra sulle spalle e Modena va avanti 14-11. La Valsa Group mantiene i break di vantaggio, 20-17 con un ottimo Sanguinetti. Luneburg riaggancia i gialloblù nel finale di set portandosi sul 24-24, ma è Modena ad avere la meglio ai vantaggi col 28-26. Nel terzo set la Valsa Group va in vantaggio 7-4. I padroni di casa provano a riagganciare, ma Modena va 12-9. I tedeschi impattano sul 16-16, dando il la per un finale di set equilibrato. Luneburg stacca Modena sul 20-23, Modena annulla 5 set point ma stavolta sono i padroni di casa a vincere ai vantaggi, 26-28. Avvio determinato di quarto set per la Valsa Group che va sopra 5-1. Ampliano il vantaggio gli uomini di Giani, 14-8. Luneburg tenta la rimonta, ma Modena resta avanti e col 25-18 porta la gara al tie-break. I tedeschi approcciano meglio il quinto set, 3-7. La Valsa Group accorcia e ritrova la parità, 10-10, ma l’acuto finale è di Luneburg che chiude 15-17 conquistando la vittoria.