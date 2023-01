Conegliano è la prima finalista di Coppa Italia

I sestetti in campo vedono Conegliano partire con Wolosz-Haak, Fahr-Lubian, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro; le piemontesi invece schierano Cambi-Karakurt, l’ex Danesi al centro con Chirichella, Adams (altra ex) schiacciatrice con Bosetti, libero Fersino, un’altra ex Pantera.

La partenza più brillante è di Novara che con l’ace di Mckenzie Adams e le bordate di Karakurt si porta sul 2-5, poi 3-7 nel primo set. Le Pantere cominciano a carburare con Haak e Plummer dopo una bella difesa di De Gennaro (5-7). Il pareggio arriva con il muro di Sarah Fahr che impatta a quota 8. Da lì è spalla a spalla per tutta la fase centrale del parziale, con l’Igor che tiene bene in difesa grazie alle prodezze di Fersino, mentre capitan Wolosz cerca di mettere in temperatura tutte le sue attaccanti: 13-13. Isabelle Haak firma il primo vantaggio gialloblù sul 15-14,ma Danesi e compagne ribattono colpo su colpo e si resta in equilibrio: 17-17.

Doppio cambio per coach Santarelli con Squarcini in battuta e De Kruijf a muro e subito arrivano dividendi pesanti per la Prosecco DOC Imoco: gran muro di Cook, errore di Adams e arriva il +3 (20-17). La turca Karakurt (5 punti nel set) risponde ad Haak (6 punti per la svedese) accorcia per l’Igor, entra anche Alessia Gennari in seconda linea. Asia Wolosz alza il ritmo (56% in attacco di squadra nel set), palla a De Kruijf che colpisce in fast e in primo tempo per il 24-20. Nonostante il time out di coach Lavarini il rush finale delle Pantere viene premiato, è Federica Squarcini a siglare il 25-21 che manda in archivio il primo set.

Nel secondo set il primo minibreak è di Conegliano con un muro di Marina Lubian (6-3), ma Karakurt non ci sta e colpisce da centrocampo, poi va a segno Bosetti (7-5) e l’Igor regge il primo assalto delle venete. Il neo arrivo delle piemontesi Cambi spinge bene il gioco per le sue attaccanti, Bosetti e Danesi rispondono bene e risalgono a -1 (9-8), allora Asia Wolosz si affida al braccio pesante di Plummer e Haak per tenere la testa avanti. L’Igor Novara però ha preso ritmo e pareggia con un tocco felpato di Karakurt, poi l’ex Adams sorpassa: 11-12. Come nel primo set è battaglia accesa nella parte centrale, con Chirichella e compagne che danno battaglia su ogni pallone. I 300 tifosi gialloblù si fanno sentire all’Unipol Arena per aiutare le Pantere a reggere sui ripetuti tentativi di controfuga delle “igorine”. Caterina Bosetti e Karakurt costringono coach Santarelli al time out sul 16-18.

Alla ripresa del gioco Plummer “The Hammer” martella da par suo, ma Novara vuole il pareggio e con ottime difese più i contrattacchi di Karakurt (9 punti nel set) arriva al +3 (17-20). Sembra fatta per l’Igor, ma dopo il time out di coach Santarelli le Pantere si trasformano, due punti di una super Plummer, infallibile, poi muro di una straordinaria Isabelle Haak (3 muri e 9 punti nel set con il 56% in attacco!) ed è subito parità, 20-20. Entrano Carcaces e Itube in casa Igor, poi entra Squarcini (con De Kruijf in prima linea) e aiutata dal nastro spara l’immediato ace del 24-22 che lancia la Prosecco DOC Imoco verso la conquista del secondo set. Puntuale il muro fa ancora una volta la differenza per Conegliano (5-1 nel set il conto dei “blocks”), la saracinesca finale di Robin De Kruijf chiude i conti: 25-22 ed è 2-0.

Nel terzo set coach Lavarini ripresenta Carcaces in banda al posto di Adams, e l’inizio del parziale è tutto per l’Igor Gorgonzola che prende 3 punti di margine in avvio e non molla conducendo le danze: 11-14. La squadra di coach Santarelli non riesce a trovare la fluidità dei set precedenti e sbaglia qualcosa in attacco, sull’11-16 entrano Gennari e De Kruijf per cercare di cambiare l’inerzia a favore delle piemontesi. La Prosecco DOC Imoco fatica in attacco e allora coach Santarelli opera il doppio cambio con l’ingresso di Carraro in regia e Gray come opposto, con Novara in controllo (11-18). Al rientro della diagonale titolare il punteggio è 14-21 con le Pantere che rosicchiano qualcosa, ma stavolta l’Igor non si fa sorprendere e le piemontesi si aggiudicano 18-25 un set dove Conegliano ha commesso ben 7 errori in attacco (più 3 in battuta) contro i 2 totali nei set precedenti.

Il quarto set è da scintille, ora Novara ci crede e moltiplica gli sforzi, impedendo a Conegliano di scappare. La squadra gialloblù prova a prendere il comando, ma dal 13-11 con due aces di Karakurt e una Bosetti ispirata l’Igor mette la testa avanti sul 13-14. Lì scatta la scintilla nella Prosecco DOC Imoco, entrano Gennari e Squarcini oltre a De Kruijf, la difesa ritorna ad essere ermetica e Novara (nonostante il rientro di Adams) non riesce a reagire, parzialone di 5-0 e le campionesse d’Italia tornano avanti 14-18. Karakurt e Danesi riavvicinano Novara (17-19), ma Kathryn Plummer stasera è “on fire” e alternando colpi di forza e “ricami” in pallonetto riporta a +4 le venete (21-17). C’è Bonifacio al centro per le igorine e l’azzurra si fa valere a muro, riaprendo improvvisamente i giochi (21-20). Time out di coach Santarelli.

Non è finita, anzi! Ebrar Karakurt è calda e pareggia a quota 21, tutto da rifare per le Pantere. La “solita” Plummer (18 punti a referto) scardina il muro (22-21) e come spesso accade nel momento più caldo arriva una prodezza, stavolta di Fede Squarcini, che mura Karakurt (27 punti alla fine) per il 23-21. Bonifacio accorcia, ma quando il gioco si fa duro Conegliano non si fa pregare, sul 24-22 tuffo incredibile di Moki De Gennaro, alzata al bacio di…Haak (26 punti alla fine) e colpo finale di Alessia Gennari che sembra firmare il 25-22, ma il videocheck nega la gioia, solo rimandata perchè il 25-23 successivo (sempre di Gennari) manda la Prosecco DOC Imoco in finale!

I PROTAGONISTI-

Stefano Lavarini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Come altre volte, posso dire che entrambe le squadre hanno fatto una bella partita e per quanto non si possa mai essere soddisfatti dopo una sconfitta, devo riconoscere alla mia squadra di aver fatto la partita che doveva. Purtroppo non è bastato, anche per merito di Conegliano, del suo valore e della sua prestazione. Guardiamo avanti, con il desiderio di disputare altre sfide come questa, e con lo stesso atteggiamento: lavoreremo perché il finale sia invece diverso ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (25-21 25-22 18-25 25-23)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Plummer 18, Fahr 4, Haak 26, Robinson-cook 8, Lubian 5, De Gennaro (L), De Kruijf 4, Squarcini 3, Gennari 2, Gray, Carraro. Non entrate: Bardaro, Pericati (L). All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 10, Danesi 9, Karakurt 27, Adams 7, Chirichella 4, Cambi 1, Fersino (L), Carcaces 3, Bonifacio 1, Ituma, Battistoni. Non entrate: Giovannini, Bresciani, Varela Gomez (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Giardini, Luciani.

NOTE –Durata set: 24′, 26′, 25′, 34′; Tot: 109′.

MVP: Monica De Gennaro (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 4260