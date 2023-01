Monza supera Bergamo e raggiunge Conegliano in finale

BOLOGNA- La Vero Volley Milano sfiderà domani alle 18.00 la Prosecco Doc Conegliano all'Unipol Arena per conquistare la Coppa Italia Freccarossa. La squadra di Gaspari stasera, nella seconda semifinale della Final Four, ha superato con un netto 3-0 (25-17, 25-21, 25-21) la Volley Bergamo 1991. Il match non ha avuto storia, l'emozione ha giocato un brutto scherzo alle ragazze di Micoli, che non hanno certo giocato ai livelli visti in campionato, ma Orro e compagne hanno dimostrato di essere squadra senza sbavature, in grado di mettere in difficoltà chiunque . Una scatenata Thompson (MVP della sfida), insieme alla sua connazionale Larson, sono le spine del fianco della difesa della orobica. Il tecnico delle bergamasche si è visto costretto a cambiare più volte le sue interpreti per cercare maggiore efficacia nella fase cambio palla, ma i risultati non sono stati mai risolutivi.

La serata di Milano è però di quelle quasi perfette per Milano, con Orro ispirata in regia ad impostare per le conclusioni centrali di Folie e Stevanovic (8 punti per la prima, 6 per la seconda) e saper variare con precisione il gioco. Con la perfetta ricezione di Negretti-Larson e Sylla, preziosa anche in attacco e in difesa, le rosa guidate da Gaspari (alla 100esima panchina con la Vero Volley) vincono i primi due set e poi creano un solco nel terzo che, nonostante una reazione bergamasca nel finale guidata da Da Silva, vale il gioco e la sfida.

Gaspari schiera Orro in diagonale con Thompson, Folie e Stevanovic centrali, Larson e Sylla bande e Negretti libero. Micoli risponde con Gennari-Da Silva, Stufi e Butigan al centro, Cagnin e Lanier schiacciatrici e Cecchetto libero. Break Vero Volley Milano con una scatenata Larson (muro a uno su Da Silva e pallonetto vincente), 8-5. Bergamo prova a reagire con Lanier (diagonale vincente), 12-8, ma le rosa sono precise dal centro con Folie (15-9). Dopo la pipe vincente di Larson ed il time-out di Micoli (16-9), arriva un bel break delle orobiche con Lanier (16-11), prontamente interrotto da una gran giocata di Thompson e una fast vincente di Stevanovic (18-11). Dentro Partenio per Lanier tra le fila delle bergamasche, ma Milano continua a mantenere le distanze (21-13). Coach Micoli mischia ancora le carte: dentro May fuori Cagnin; il set però scivola saldamente nelle mani della Vero Volley, che con il punto decisivo di Sylla si aggiudica il gioco 25-17.

Alla ripresa del gioco nessuna variazione rispetto ad inizio gara e break Vero Volley con la giocata vincente di Sylla sul turno in battuta di Larson, 4-2. Bergamo non molla e risale con le giocate di Cagnin e Lanier (5-5), portandosi avanti anche con l’ingresso di Frosini per Da Silva (10-9). Punto a punto fino al 14-14, con Lanier a rispondere a Thompson, poi una scatenata Larson a spingere le milanesi sul 17-14 con due preziosismi e Micoli chiama la pausa. Di torna in campo e Milano continua ad imporre il proprio ritmo, difendendo benissimo e andando a bersaglio con una ottima Thompson (22-19). Stevanovic mura Lanier (23-19) e Micoli la sostitusce con May, con Stufi che va subito a segno (23-20). Finale tutto di Milano, brava a non sciupare il vantaggio e chiudere il set, 25-21.

Nel terzo set Frosini confermata per Da Silva unica novità rispetto ad inizio match. Parte fortissimo Milano con un filotto di quattro punti firmato Folie-Larson-Folie-Sylla, 4-1. Scatenata Folie in attacco (5-2), Thompson piazza due muri da urlo, Sylla un mani e fuori spettacolare e Milano scappa sull’8-2. Micoli inserisce Partenio per Cagnin ma le cose non cambiano, perché Thompson continua a schiacciare con continuità (11-3). Bergamo fatica a trovare continuità in attacco, complice l’ottimo turno in battuta di Orro (17-8), e vola fino alla conquista del set e del match con Larson, Sylla e Thompson ad andare a segno.

I PROTAGONISTI-

Sonia Candi (Vero Volley Milano)- « Siamo molto contente di aver centrato il nostro obiettivo, ovvero quello di arrivare in Finale. Abbiamo affrontato Bergamo con lucidità, imponendo il nostro gioco e ritmo. Ora però è tempo di pensare già a domani: ci aspetta Conegliano, squadra di valore che ha tante alternativa nel suo roster. Anche noi però abbiamo una rosa lunga e domani dobbiamo dimostrare il nostro valore ».

Giada Cecchetto (Volley Bergamo 1991)- « Che cosa non ha funzionato? Ha giocato l’emozione all’inizio: eravamo molto tese, abbiamo fatto fatica a prendere il ritmo e non siamo riuscite a prendere la nostra scia di fiducia e di consapevolezza delle nostre capacità. Nel secondo set siamo partite meglio, ma loro hanno spinto tantissimo alla battuta e hanno avuto la freddezza e la lucidità che a noi e mancata e che loro hanno invece rodato. Sono però contenta del percorso che stiamo facendo, stiamo crescendo insieme, partita dopo partita. L’esperienza di oggi ci deve servire pe spingere ancora di più in campionato e per i play off ».

IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991 – VERO VOLLEY MILANO 0-3 (17-25 21-25 15-25)

VOLLEY BERGAMO 1991: Cagnin 7, Stufi 4, Gennari, Lanier 6, Butigan 6, Da Silva 6, Cecchetto (L), Partenio 3, Frosini 3, May 1. Non entrate: Turla’, Cicola (L), Bovo. All. Micoli.

VERO VOLLEY MILANO: Orro 1, Larson 12, Folie 8, Thompson 18, Sylla 11, Stevanovic 6, Parrocchiale (L), Negretti (L), Candi, Davyskiba. Non entrate: Stysiak, Rettke, Begic, Camera. All. Gaspari.

ARBITRI: Cappello, Canessa.

NOTE –Durata set: 23′, 23′, 22′; Tot: 68′.

MVP: Jordan Thompson (Vero Volley Milano)

Spettatori: 4260