Champions Legue: Milano corsara in Repubblica Ceca

KUTNA HORA (REPUBBLICA CECA)– La Vero Volley Milano non sbaglia in Repubblica Ceca, battendo la squadra ucraina dell’SC Prometey Dnipro 1-3 (19-25, 18-25, 26-24, 14-25) grazie ad una prova determinata e lucida, portandosi a casa la quarta vittoria stagionale in CEV Champions League 2023 e blindando il primo posto nella Pool B, in attesa del big match dell’8 febbraio, all’Allianz Cloud di Milano, contro le campionesse di Francia del Volero Le Cannet.

Gaspari sceglie Orro in diagonale con Thompson, Rettke e Candi centrali, Davyskiba e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Petkov risponde con Velykokon in regia, Danchak opposta, Dorsman e Velikonja centrali, Milenko e Khober schiacciatrici e Niemtseva libero. Partono forti le rosa, con Davyskiba, Candi e Thompson a portare la Vero Volley sul 7-3. Rettke Davyskiba continuano a martellare bene (15-9) e Petkovic chiama time-out. Alla ripresa del gioco due sbavature delle italiane dopo la fast vincente di Dorsman riportano in corsa le ucraine (18-12), ma il lob vincente di Thompson tiene a più sei le padrone di casa (19-13). Danchak a bersaglio, poi errore di Sylla e il Dnipro accorcia ulteriormente (20-15), ma Rettke non sbaglia sull’azione successiva (21-16 Milano). Diagonale da favola di Davyskiba (22-16), poi però arriva il break della Prometey con Danchak e Milenko e Gaspari chiama la pausa sul 22-19 per le sue. Finale tutto delle lombarde, che non sciupano il vantaggio e chiudono il set, 25-19 con un super servizio di Orro ad agevolare le accelerazioni delle sue.

Stesse dodici del primo set alla ripresa del gioco, e più tre Vero Volley con Davyskiba, Rettke (ace) e l’errore di Milenko, 3-0. Due assoli di Davyskiba e uno di Candi spingono le rosa sul 6-1, brave ad allungare sull’11-3 con concentrazione, determinazione ed efficacia in ricezione, attacco e muro-difesa. Dopo il time-out di Petkov arriva il pallonetto vincente di Begic (entrata per Sylla), con Milano che continua ad imporre ritmo in battuta con Candi e a finalizzare con Rettke, 14-4. Mini break Prometey Dnipro con Milenko e la pipe di Khober, 14-6, ma Rettke è on fire sia in attacco che a muro (su Milenko), 18-7 Milano. Candi schiaccia forte ma con pazienza le ucraine si avvicinano, affidandosi alle giocate di Milenko, Danchak e Velykokon, 23-17. Finale tutto di Milano, con Rettke e Orro che murano Milenko e chiudono il set 25-18.

Nel terzo set Begic confermata per Sylla e Milano che continua a spingere sull’acceleratore con Rettke e Candi, 4-2. Reazione delle ucraine con due lampi di Khober e con l’errore di Begic, 8-7, e Gaspari che inserisce Camera e Stysiak per Orro e Thompson. Due assoli di Rettke sul turno dai nove metri di Begic portano Milano sul 12-9, ma il Dnipro reagisce con Danchak (12-11) e tiene il passo con Dorsman (muro su Candi), 13-13. Vantaggio delle padrone di casa con l’ace di Milenko (14-13) e Gaspari chiama a raccolta le sue. Punto a punto fino al 17-17, con qualche sbavatura da entrambe le parti, poi mani e fuori di Stysiak, muro di Rettke e vantaggio Milano, 19-18. Equilibrio infinito fino al 22-22, poi fuga Vero Volley sul 24-23, ma l’ace di Danchak dopo l’invasione di Begic regalano il vantaggio alle ucraine, 25-24 e Gaspari chiama time-out. Finale tutto del Prometey, che va a chiudere in rimonta il gioco 26-24.

Rientrano in campo le dodici di inizio terzo set ed è punto a punto fino al 3-3. Errore dai nove metri di Davyskiba dopo il muro di Candi su Danchak a consolidare l’equilibrio (4-4), ma un filotto di tre punti (Begic e Rettke per due volte sul servizio di Candi) lancia Milano sull’8-4 e Petkovic chiama time-out. Il Dnipro perde continuità in fase offensiva, complice anche l’ottimo muro della Vero Volley con Candi e Milano vola sul 12-6. Scatenata Orro a piazzare la giocata di seconda e l’ace del 17-9, cui seguono due errori del Prometey con Khober e Donchak (19-9 Vero Volley). Donchak tenta di scuotere le padrone di casa (19-11), brave ad avvicinarsi con Dorsman (ace) dopo l’attacco vincente delle ucraine (19-13), ma Davyskiba e Begic segnano l’allungo, 21-13. Due ace di Davyskiba segnano di fatto la fine del match (23-13), che avviene quando Begic e Davyskiba vanno a bersaglio, 25-14.

I PROTAGONISTI-

Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Milano)-« Siamo contente della vittoria, anche se ci siamo complicate la vita da sole in un match che stavamo gestendo molto bene. Nel quarto set invece abbiamo nuovamente giocato il nostro gioco, portando a casa una importante vittoria. Quel terzo parziale perso macchia una prova ottima, visto che nel girone della Champions League ogni set conta tantissimo, ma dobbiamo guardare il lato positivo perché è una vittoria che ci regala fiducia dopo la sconfitta in Coppa Italia. Non vediamo l’ora di affrontare Le Cannet a Milano l’8 febbraio per vendicare la sconfitta subita da loro all’andata e chiudere da prime nel girone ».

IL TABELLINO-

SC PROMETEY DNIPRO – VERO VOLLEY MILANO 1-3 (19-25, 18-25, 26-24, 14-25)

SC PROMETEY DNIPRO: Dorsman 12, Danchak 9, Khober 12, Velikonja 10, Velykokon, Milenko 11; Niemtseva (L). Karasova. Ne. Artyshuk, Huseinova, Maievska, Zharkova. All. Petkov

VERO VOLLEY MILANO: Sylla 1, Rettke 20, Orro 6, Davyskiba 22, Candi 14, Thompson 10; Parrocchiale (L). Stysiak 4, Camera, Begic 5. Ne. Folie, Stevanovic, Negretti (L), Larson. All. Gaspari





ARBITRI: Kovar, Sikanjic

NOTE-Durata set: 25′, 25′, 28′, 20′. Tot. 98′

MVP: Dana Rettke (Vero Volley Milano)