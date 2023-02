Challenge Cup: Chieri ospita lo Sliedrecht per andare in semifinale

TORINO-Si prevede una grande festa dello sport per la prima al Pala Gianni Asti di Torino della Reale Mutua Fenera Chieri che, domani, mercoledì 8 febbraio alle ore 20.00, sfida lo Sliedrecht Sport per il ritorno dei quarti di finale di CEV Challenge Cup. Qualificazione ad un passo per le collinari, uscite con un netto 0-3 dalla trasferta in Olanda: basterà vincere con qualunque risultato per passare il turno. La squadra di coach Bregoli giocherà per la prima volta nel nuovo palazzetto, che sarà la casa anche delle eventuali fasi europee successive, dove in semifinale incontrerà una tra le tedesche del Suhl e le ceche del Prostejov (andata 3-1 per il club teutonico). Chieri che arriva all’incontro sulle ali dell’entusiasmo, dopo una campagna straordinaria fuori dall’Italia, con sette successi in sette partite, e la bellissima prestazione contro Conegliano, costretta al tie-break nell’ultimo turno di Campionato.