VakifBank-Novara e Thy-Busto si giocheranno in Italia

ROMA -Ora è ufficiale, le due partite delle Coppe Europee femminili che vedono coinvolte le squadre turche e quelle italiane, rinviate a causa del terremoto, si giocheranno entrambe in Italia, a campi invertiti.

VakifBank Istanbul- Igor Gorgonzola Novara, valevole per la 6a giornata della Pool C di Champions, andrà in scena mercoledì 15 febbraio alle 19.30 al Pala Igor.

Il match di ritorno dei playoff di CEV Cup tra THY Istanbul e e-Work Busto Arsizio si giocherà mercoledì 15 febbraio alle 19.00 alla e-work arena.