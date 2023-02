La Turchia rinvia tutti i match di pallavolo

ISTANBUL- La Federazione di pallavolo turca, a seguito del devastante terremoto di cui sono rimaste vittime le zone di Kahramanmara?, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbak?r, Malatya, Ad?yaman, ?anliurfa e molte altre province, ha deciso di rinviare a data da destinarsi tutte le attività nazionali e internazionali previste sul proprio territorio. Due le partite che avrebbero visto protagoniste le squadre italiane impegnate in Turchia questa settimana. L’Igor Gorgonzola Novara, che avrebbe dovuto giocare, nell’ultimo turno di Champions League, in casa del Vakifbank, e l’e-Work Busto Arsizio che avrebbe dovuto giocare il ritorno dei Play Off di Cev Cup sul campo del Thy di Marcello Abbondanza.