Ovazioni ed applausi per il Presidente Mattarella al PalaEur

ROMA-Calorosa accognienza Sergio Mattarella da parte del pubblico del PalaEur che, all'arrivo del Capo dello Stato, annunciato dallo speaker, si è alzato spontaneamente in piedi per tributare un caloroso applauso e alcuni cori al Presidente della Repubblica, grande appassionato di volley che non ha voluto mancare all'appuntamento con la finale di Coppa Italia. Mattarella è arrivato accompagnato dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi, dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, dal direttore Generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, dall'Assessore allo Sport alla Moda e ai Grandi eventi Alessandro Onorato e dal Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi. Particolare emozione quando prima della partita, il Presidente ha ascoltato in piedi l'Inno di Mameli eseguito dalla banda di Roma Capitale.