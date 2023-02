Piacenza brinda in Coppa (Italia)

ROMA- Una strepitosa Gas Sales Bluenergy Piacenza alza la Coppa Italia per il tripudio dei suoi tanti tifosi che hanno gremito uno spicchio di PalaEur. La squadra di Botti con questo trionfo ha riscattato una stagione sin qui altalenante dimostrando, in questa due giorni, di essere squadra capace di qualsiasi impresa ed in grado di battere anche le avversarie più forti. I biancorossi hanno preso sin dalle prime battute in mano le redini della partita, trascinati da un Leal incontenibile in attacco (20 punti e meritatissimo titolo di MVP della partita). Tutta Piacenza ha però giocato una partita di altissimo livello fermando gli attacchi trentini a muro ed in difesa e mettendo in difficoltà la ricezione avversaria con battute ficcanti ed incisive. Dall'altra parte della rete non si è vista la solita Trento. La squadra di Lorenzetti ha faticato in attacco ed ha commesso molti errori che ne hanno condizionato il rendimento. L'ultimo ad arrendersi capitan Kaziyski, miglior marcatore di serata con 21 punti, ma accanto a lui Michieletto e Lavia non hanno garantito punti e continuità. Meritatissimo il 3-0 (25-22, 25-17, 25-23) finale che ha chiuso la contesa. Emozionante cerimonia di premiazione. Piacenza ha ricevuto la Coppa Italia dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella .

In avvio di gara coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Trento risponde con Sbertoli e Kaziyski in diagonale, Podascarnin e D’Heer al centro, Michieletto e Lavia alla banda, Laurenzano è il libero.

Inno nazionale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da pochi minuti entrato nel Palazzo dello Sport tra gli applausi dei presenti. L’avvio della gara è equilibrato, entrambe le squadre spingono in battuta, il primo allungo arriva sul 6 pari ed è targato Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Romanò protagonista (8-6) e il vantaggio poco dopo diventa di tre lunghezze con Lucarelli (12-9). Trento si avvicina con un ace (13-12) e pareggia a quota 15 con Kaziyski. Riparte Piacenza, Leal e Lucarelli mettono palla a terra e quando arriva l’errore in attacco di Trento il punteggio dice 19-15. Trento si avvicina di nuovo (21-20) con un ace, Lucarelli e muro di Brizard, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza avanti ancora di tre lunghezze (23-20), il primo di tre set point lo porta la schiacciata di Brizard, chiude alla seconda occasione Lucarelli di sinistro.

In casa Trento c’è Dzavoronok con Lavia in panca, primo tempo di Simon, muro del gigante cubano, due ace di Brizard: 4-0 con Trento che fatica a trovare il bandolo della matassa e ad arginare l’attacco biancorosso. Dentro Lavia per Dzavoronok, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza viaggia veloce, il muro di Simon vale il 12-7, si rifà sotto Trento con il solito Kaziyski (14-12), due bombe di Leal con intermezzo di un muro biancorosso (17-12), ora c’è solo da controllare. E Piacenza lo fa benissimo, ace di Lucarelli ed è 22-17, Leal e quindi il primo di sette set point arriva con il muro di Simon (24-17), chiude Leal.

Trento fatica ma tiene nel mirino Piacenza, sul 7 pari diagonale di Romanò e quindi due ace di Brizard (10-7) con Lorenzetti a chiamare tempo, due muri consecutivi subiti da Lucarelli riportano sotto i trentini (10-9), lo spettacolo sugli spalti fa solo da cornice allo spettacolo in campo, allunga ancora Piacenza con l’ace di Simon (13-10), l’ace questa volta di Leal dice 17-13 ma Trento non molla e torna a soffiare sul collo dei biancorossi (17-16) con Botti a chiamare time out. Ace di Gironi appena entrato in campo per la battuta (19-16), Leal segna il 22-18, Caneschi porta tre match ball (24-21), Trento ne annulla due, chiude Leal. E’ trionfo per Piacenza.

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Piacenza)-« Un successo importante per me che ho preso in corsa questa squadra, ma io non sono arrivato dalla luna, facevo già parte di questo staff, conoscevo molto bene questi ragazzi e sapevo quello che mi potevano dare. Alla società quando ho preso l’incarico ho chiesto di avere pazienza, di sopportare i momenti difficili che poi sarebbero arrivate le soddisfazioni e direi che sono stato un buon profeta. Ci ha sbloccato la possibilità di allenarci con continuità e di avere un ambiente che ci ha dato fiducia ».

Matej Kaziyski (Itas Trentino)- « La sconfitta è pesante da digerire ma è stato fantastico conoscere il Presidente Sergio Mattarella. Mi ha ringraziato per la performance nonostante la sconfitta. È stato veramente gentile ed è stato un grande onore averlo qui e poterci scambiare due parole ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ITAS TRENTINO 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 7, Santos De Souza 9, Simon 9, Romanò 6, Leal 20, Caneschi 7, Scanferla (L), Gironi 1. N.E. Hoffer, Basic, Alonso, Cester, Recine, De Weijer. All. Botti.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Lavia 7, Podrascanin 2, Kaziyski 21, Michieletto 7, D’Heer 2, Nelli 0, Lisinac 0, Dzavoronok 1, Laurenzano (L). N.E. Pace, Berger, Cavuto, Depalma. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater, Puecher.

NOTE – durata set: 25′, 23′, 25′; tot: 73′.

MVP Yoandy Leal (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 10700