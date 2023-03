Cev Cup: Piacenza e Modena in campo per le semifinali

ROMA- Il decimo e penultimo turno di SuperLega Credem Banca non ha sorriso a Piacenza e Modena: i freschi vincitori della Del Monte ® Coppa Italia hanno ceduto in tre set a Cisterna, mentre la Valsa Group si è arresa solo al tie break contro Monza. Le due formazioni emiliane sono tuttavia già pronte a tornare in campo per l’andata delle Semifinali di CEV Cup .

QUI GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

La squadra biancorossa stasera si allenerà al Tomabelhall, il palasport che domani la vedrà protagonista, contro i belgi del Knack Roeselare nella nona uscita europea della sua breve storia societaria. Alla trasferta non prende parte il centrale cubano Robertlandy Simon rimasto a Piacenza per continuare il lavoro differenziato per un problema alla schiena.

La gara di ritorno è in programma al PalabancaSport mercoledì 15 marzo (ore 20.30).

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, 39 le squadre partecipanti qualificate dai rispettivi campionati secondo la classifica CEV European Cups delle rispettive federazioni nazionali e la manifestazione è giunta agli ottavi di finale. Il torneo è stato lanciato nel 1972 con il nome di Coppa delle Coppe. Nel 2000 è stata trasformata in Top Teams Cup prima di ottenere l'attuale nome CEV Cup nel 2007.

La società della presidente Elisabetta Curti, alla sua prima partecipazione in una competizione europea, nei sedicesimi di finale ha avuto la meglio su Praga vincendo entrambe le gare (3-0 e 1-3), negli ottavi ha sconfitto sempre in entrambe le gare per 3-1 il Fenerbahce Istanbul, nei Play Off ha liquidato, con due vittorie (3-0 e 3-1), la formazione rumena di Galati mentre nei Quarti di Finale con i francesi del Montpellier ha perso la gara di andata per 3-1 e vinto il ritorno al PalabancaSport per 3-0 e poi il Golden set.



LA PAROLA AL VICE-PRESIDENTE GIUSEPPE BONGIORNI-

« Come Società teniamo parecchio a questa manifestazione, non lo abbiamo mai nascosto che è uno degli obiettivi stagionali. Una Coppa in bacheca l’abbiamo già messa dimostrando di potere giocare alla pari con qualunque squadra, dopo il passo falso nell’ultimo turno di campionato mi aspetto una pronta reazione da parte di tutta la squadra, mi aspetto che tutti possano dare il meglio di sé per potere continuare la corsa in Europa ».

QUI VALSA MODENA-

Secondo appuntamento consecutivo al PalaPanini per la Valsa Group Modena che, dopo la maratona domenicale contro la Vero Volley Monza conclusasi al quinto set in favore dei brianzoli, ospiterà mercoledì sera i polacchi del PGE Skra Belchatow. Diversi i volti noti al campionato italiano che affronteranno Modena: Filippo Lanza, Dick Kooy, Aleksandar Atanasijevic, oltre il nazionale polacco ex Civitanova Bieniek. In panchina siede invece Andrea Gardini, subentrato in corsa. In PlusLiga, lo Skra è tornato al successo che mancava da ben otto turni, mentre in CEV Cup ha perso solo l’andata coi cechi del CEZ Karlovarsko, per 3-2, prima di ribaltare il risultato, qualificandosi con un netto 3-0 in casa.

Entrambi i match di ritorno sono previsti per mercoledì prossimo, il 15 marzo, alle ore 20.30.

LE SEMIFINALI DI CEV CUP-

Martedì 7 marzo 2023, ore 20.15

Knack Roeselare (BEL) – Bluenergy Daiko Volley Piacenza Arbitri: Van Zanten, Kaiser

Mercoledì 8 marzo 2023, ore 20.30



Valsa Group Modena – PGE Skra Belchatow (POL) Arbitri:Robles Garcia, Novak