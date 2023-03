Cev Cup: Piacenza mai in partita, il Roeselare vince in tre set

ROESELARE (BELGIO)- La Bluenergy Daiko Volley Piacenza ha smarrito improvvisamente le sue certezze. La squadra di Botti che solo dieci giorni fa ha dominato la Final Four di Coppa Italia, battendo Perugia e Trento, ha collezionato stasera a Roeselare la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella collezionato in campionato a Cisterna. La squadra di Botti si è arresa nettamente per 3-0 (25-20, 25-23, 25-23) al Knack nella semifinale di andata di Cev Cup . Una sconfitta pesante che mette a repentaglio la qualificazione alla finale. Per passare il turno infatti i biancorossi dovranno vincere la gara di ritorno, in programma al PalabancaSport mercoledì 15 marzo (ore 20.30), per 3-0 o 3-1 e quindi giocarsi tutto al Golden Set.

Cosa ha funzionato stasera in casa biancorossa? Nulla o quasi nulla, ci sono stati momenti in cui sembrava che si potesse allungare la gara ma puntuale ogni volta è arrivato l’errore che ha rilanciato i padroni di casa. Musi lunghi a fine gara, nessuna voglia di parlare.

In avvio di gara il Roeselare parte con D’Hulst e Koukartsev in diagonale, Coolmar e Fasteland al centro, Verhanneman e Rotty alla banda mentre Deroey è il libero. Coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Alonso al centro, Leal e Lucarelli alla banda, Scanferla è il libero.

L’avvio è targato Bluenergy Daiko Volley Piacenza che capitalizza qualche errore dei padroni di casa e quando Caneschi piazza l’ace il vantaggio è di quattro lunghezze (4-8). Basta un attimo e Roeselare non solo raggiunge la parità a quota 8 ma mette anche la freccia sul secondo errore in attacco consecutivo di Lucarelli (9-8). Break di cinque punti messo sul piatto dai belgi che hanno ritrovato colpi e misura: l’ace di Romanò vale la parità a quota 14 ma sono i padroni di casa ad avere in mano il pallino del gioco, battuta lunga d Caneschi, muro secco su Romanò ed è 19-16 per Roeselare. Si fatica in ricezione, l’ace di Lucarelli vale il 22-19, il primo muro biancorosso della serata è di Alonso (23-20), il primo di quattro set point per i padroni di casa arriva sulla battuta lunga di Gironi da poco in campo, si va al cambio campo sull’azione successiva.

Parte ancora bene la formazione biancorossa, Roeselare mette il naso avanti con l’ace di Verhanneman (6-5), Bluenergy Daiko Volley Piacenza tiene nel mirino gli avversari ancora per qualche scambio e poi li vede scappare veloci veloci. A muro i padroni di casa giganteggiamo, tre nel giro di pochi scambi ed è 18-12. Botti mette mano alla panchina inserendo Basic e Gironi per Leal e Romanò, Roeselare viaggia ad un ritmo molto più veloce con i biancorossi che faticano a trovare il bandolo della matassa, con Lucarelli in battuta arrivano cinque punti consecutivi di Piacenza valgono il 22-21, la battuta lunga di Recine appena entrato in campo porta due set point ai padroni do casa (24-22), il primo viene annullato da Basic, al secondo tentativo chiudono i belgi.

In campo restano Gironi per Romanò e Basic per Leal. Bluenergy Daiko Volley Piacenza è con le spalle al muro, Roeselare difende e tenta subito l’allungo (4-1). Piacenza si avvicina con l’ace di Brizard (4-3) ma poi vede scappare via gli avversari a cui riesce tutto (12-7). Dentro Leal per Basic, break di cinque punti per i biancorossi ed è 14-13, Leal non chiude la palla del 14 pari e riparte Roeselare (17-14). Si rifanno sotto i biancorossi (19-18 e 20-19), una invasione a rete del muro di Piacenza vale il doppio vantaggio belga (21-19), una invasione belga certificata dal video check porta al 21 pari, battuta sbagliata di Brizard, attacco out di Gironi e ace subito, Roeselare ha tre match ball a disposizione (24-21), il primo è annullato da Gironi, il secondo da Alonso, i belgi chiudono alla terza occasione.

I PROTAGONISTI-

Roamy Alonso (Bluenergy Daiko Piacenza)- « Non ha funzionato nulla, dall’attacco alla ricezione e quando capitano serate come questa diventa difficile potere fare qualsiasi cosa in campo. Una partita, una serata da dimenticare in fretta, abbiamo ancora una partita per raggiungere la finale, vedremo di sfruttarla al meglio ».

IL TABELLINO-

KNACK ROESELARE – BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA 3-0 (25-20, 25-23, 25-23)

KNACK ROESELARE: Deroey (L), D’Hulst 1, Coolman 10, Ahyi 0, Verhanneman 9, Rotty 12, Depovere 0, Koukartsev 18, Fasteland 5. N.E. Plaskie, Leite Costa, Tammerau. All. Vanmedecal.

BLUENERGY DAIKO VOLLEY PIACENZA: Basic 5, Recine 0, Gironi 7, Alonso 6, Brizard 3, Santos De Souza 10, Leal 8, Scanferla (L), Romanò 4, Caneschi 4. N.E. Hoffer, Cester, De Weijer. All. Botti.

ARBITRI: Van Zanten, Kaiser.

NOTE – durata set: 27′, 27′, 32′; tot: 86′.