Champions League: Trento si arrende al tie break ai Campioni d'Europa

KEDZIERZYN-KOZLE (POLONIA)- Si ripete la sfida fra il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e la Trentino Itas, già avversarie in finale di Champions per due anni consecutivi ed anche nella fase a Pool della Champions League di quest'anno. Stavolta in palio c'è la qualificazione alle semifinali della massima competizione europea. La gara di andata dei Quarti è stata quella che ci si attendeva, di altissimo livello tecnico, equilibrata e giocata a ritmi molto alti. Alla fine l'hanno spuntata i Campioni d'Europa al tie break 3-2 (25-22, 22-25, 22-25, 25-21, 15-10) lasciando non pochi rimpianti in casa Itas perchè i gialloblu hanno condotto per 2-1 prima di arrendersi sotto i colpi di Kaczmarek e soci che sono usciti alla distanza. Il successo di misura concede dunque un indubbio vantaggio alla squadra di Sammelvuo ma Trento ha tutte le carte in regola per ribaltare la situazione.

Il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle scende in campo conJanusz in regia, Kaczmarek opposto, Bednorz e Sliwka schiacciatori, Pashitskii e Smith centrali, Shoji libero. Lorenzetti ha a disposizione l’ intera rosa e schiera all’inizio Sbertoli al palleggio, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in posto 4, Lisinac e Podrascanin al centro, Laurenzano libero.

L’equilibrio nel primo set dura sino al 6-6, poi i padroni di casa prendono il largo (7-10 e 11-16), approfittando anche di diverse sbavature in attacco da parte dei gialloblù, che faticano ad andare a segno in fase di cambiopalla, prestando spesso il fianco agli allunghi polacchi (13-18). I Campioni in carica sembrano destinati a vincere a mani basse il set, ma sul 18-24, la Trentino Itas ha uno scatto d’orgoglio e con Kaziyski annulla quattro palle set prima di cedere 22-25 sul primo tempo di Smith.

Il cambio di campo non modifica il rapporto di forza fra le due formazioni; anche in avvio di secondo parziale è infatti Kedzierzyn-Kozle a fare la voce grossa, allungando con Sliwka in battuta (da 3-5 a 4-9). Kaziyski e Lavia provano a suonare la carica (9-11); la china da risalire è molto ripida, ma i gialloblù lo fanno poggiandosi sulla coppia di palla alta, che realizza break point pesanti in serie sino a trovare la parità a quota 16. Il Grupa Azoty si innervosisce, inizia a sbagliare in attacco e Trento ne approfitta per trovare il primo vero vantaggio della serata (18-16), che aumenta sino al +3 (21-18) anche grazie all’estro a rete di Lavia. La squadra di Lorenzetti si tiene stretto il margine e conduce in porto il secondo set sul 25-22, con una spettacolare azione chiusa da Kaziyski.

Dopo la pausa lunga fra secondo e terzo set, i polacchi tornano in campo più ludici ed incisivi rispetto al finale del precedente parziale e provano a scappare nuovamente via (4-6, 5-8). Kaziyski e Lisinac (ace) rispondono prontamente, ricucendo lo strappo già a quota 10. Un errore a rete di Lavia riallarga la forbice (13-15), ma il vantaggio del Kedezierzyn-Kozle dura pochi minuti perché Podrascanin prima (a muro) e Michieletto poi (in attacco) pareggiano i conti a quota 18 e consentono ai gialloblù di mettere la freccia (19-18). Il vantaggio aumenta con l’ace di Sbertoli (23-21); Trento si porta sul 2-1 grazie ad un’altra battuta punto, stavolta realizzata dal neoentrato Džavoronok (25-22).

Sull’onda dell’entusiasmo per aver conquistato già un punto, la Trentino parte alla grande anche nel quarto set (5-2), con Michieletto sugli scudi. Il Grupa Azoty profonde il massimo sforzo e trova la parità a quota nove, approfittando di un paio di errori a rete gialloblù, gli stessi che poi consegnano ai polacchi il +2 (11-13). Michieletto rialza la testa (14-14), ma i padroni di casa spingono di nuovo forte in battuta e in contrattacco con Sliwka, guadagnando di nuovo un buon margine (15-18). L’ace di Alessandro su Bednorz riporta a stretto contatto le contendenti (20-21), poi lo stesso ex modenese sbaglia in attacco (21-21), ma si rifa con gli interessi nel suo successivo turno in battuta: due ace che valgono il 21-24, che si trasforma in 21-25 con l’errore a rete del neoentrato Džavoronok.

Il tie break, a cui le due squadre giungono dopo oltre due ore partita, è tutto nel segno del Grupa Azoty, che si porta subito avanti 0-5, approfittando degli errori gialloblù. Dopo il cambio di campo sul 2-8, Trento cambia marcia grazie a Džavoronok (muro e battuta), arrivando sino all’8-10. E’ l’ultimo sussulto perchè poi i Campioni d’Europa ripartono (9-13) e chiudono sul 10-15 portandosi a casa il primo atto del doppio confronto.

IL TABELLINO-

GRUPA AZOTY KEDZIERZYN-KOZLE – TRENTINO ITAS 3-2 (25-22, 22-25, 22-25, 25-21, 15-10)

GRUPA AZOTY KEDZIERZYN-KOZLE: Kaczmarek 23, Janusz 1, Kluth 0, Bednorz 19, Sliwka 17, Smith 7, Pashitskii 8, Shoji (L), Huber 0. N.E. Stepien, Wiltenburg, Staszewski, Zalinski, Banach. All. Sammelvuo.

TRENTINO ITAS: Kaziyski 21, Nelli 0, Dzavoronok 3, Michieletto 15, Sbertoli 3, Pace (L), Laurenzano (L), Lavia 15, Podrascanin 6, Lisinac 10. N.E. D’Heer, Cavuto, Berger, Depalma. All Lorenzetti. –

ARBITRI: Kurtiss, Goncalves.

NOTE – durata set: 28′, 26′, 29′, 30′, 20′; tot: 133′.