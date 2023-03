Champions League: Novara vince l'andata a Stoccarda

Padrone di casa in campo con Rivers opposta a Bongaerts, Schoelzel e Timmerman centrali, Kunzler e Segura schiacciatrici e Koskelo libero; Igor con Battistoni in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Danesi al centro, Bosetti e Carcaces in banda e Fersino libero.

A due punti di Carcaces (0-2) replica Schoelzel (2-2) in primo tempo, ma due punti in fila di Bosetti (4-7) e un maniout di Karakurt (4-8) spezzano subito l’equilibrio, con Novara che mantiene le distanze ancora con l’opposto turco, a segno sul 10-14. Sul 14-17 Stoccarda manda in battuta Bongaerts, che “pesca” un break importante (21-17) mentre Novara spreca più del dovuto, con le tedesche che ipotecano dunque il parziale. Danesi riporta sotto le sue (22-19, primo tempo), Novara rimonta fino al -1 (22-21) ma dopo il timeout tedesco, Karakurt si fa murare la palla del 23-22 (24-21) e Kunzler in diagonale chiude il set (25-21).

Subito tirato il secondo parziale, con Karakurt che mette la testa avanti (5-6) e Rivers che replica in parallela (8-7) prima del break firmato da Carcaces e dall’opposto turco che vale l’8-12 per le azzurre. Due ace della cubana allungano sul 10-15 e poco dopo la solita Karakurt firma addirittura il +9 esterno sul 14-23, chiudendo poi di slancio il set sul 16-25 con una parallela vincente.

Tra le padrone di casa c’è Lee in sestetto al posto di Kunzler ma l’inerzia è ora favorevole a Novara, con il muro di Chirichella sulla neoentrata che vale il 6-8 e poco dopo quello di Danesi addirittura il +3, sul 9-12. In un attimo Rivers ricuce con una magia in diagonale (13-13), Lee sorpassa (ace, 15-14) ma dopo il timeout di Lavarini Novara rimette la testa avanti trascinata da Carcaces che fa 16-18 in diagonale e poi replica per il +4 sul 16-20. Stoccarda reagisce (19-20), due punti di Carcaces valgono il 20-22 e sul più bello è capitan Chirichella a “stoppare” Rivers per il 21-25.

Spalle al muro, Stoccarda rischia e conquista subito un break di vantaggio con Lee in pipe, per poi portarsi a muro sul 9-5 con Lavarini costretto al timeout; Danesi riavvicina le sue in primo tempo (10-8), una gran difesa di Fersino esalta la pipe di Carcaces (11-10) che poi firma l’ace del pareggio (11-11) che innesca un bel testa a testa, con inerzia in continuo ribaltamento. Il break lo fa Segura (17-15) mentre Lavarini cambia la diagonale e Novara si riporta avanti sul 18-19 (da 18-16), con Chirichella che sfrutta il turno in battuta per “girare” il set. Con Danesi e Carcaces in grande spolvero (e Ituma che mette a terra una palla pesantissima), le azzurre firmano uno 0-7 che vale il 18-23 mentre Stoccarda si affida nuovamente al servizio di Bongaerts per rifarsi sotto sul 22-23. Tocca a Carcaces, premiata con merito MVP dell’incontro, conquistare il match point (22-24) e poi chiudere, in maniout, al secondo tentativo (23-25).

Nell'altra semifinale le turche dell’Eczacibasi hanno vinto 1-3 in casa del Resovia.

I PROTAGONISTI-

Caterina Bosetti (Igor Gorgonzola Novara)- « E’ stato un match difficile, come ci aspettavamo, per la prestazione delle nostre avversarie, per l’atmosfera e anche per lo stress del viaggio. Nel corso del match abbiamo trovato la via per la vittoria, perdendo il primo set e poi riuscendo ad alzare il livello. Non è finita, ovviamente, perché questa è una partita che dura due settimane e in casa ci aspetta un’altra battaglia tosta. Ora ci riposiamo giusto un attimo, poi iniziamo a pensare alla prossima partita di campionato ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MTV STUTTGART – IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (25-21, 16-25, 21-25, 23-25)

ALLIANZ MTV STUTTGART: Segura Palleres 10, Bongaerts 1, Schoelzel 12, Timmerman 7, Rivers 20, Kunzler 8, Koskelo (L), Wezorke, Keller, Lee 9. Non entrate: Petter (L), Kohn, Hart. All. Feray Dzankovic.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Battistoni, Bosetti 5, Chirichella 10, Danesi 14, Carcaces Opon 24, Karakurt 20, Fersino (L), Cambi, Bresciani, Ituma 2. Non entrate: Adams, Giovannini, Bonifacio, Varela Gomez (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Rodriguez Machin, Goren.

NOTE – Durata set: 27′, 26′, 29′, 31′ Tot: 110'

MVP: Kenia Carcaces (Igor Gorgonzola Novara)