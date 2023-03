Champions League: Milano lotta ma passa il VakifBank

MILANO- La prestazione più bella della stagione sportiva in corso non basta alla Vero Volley Milano per strappare la qualificazione alla prima Semifinale della storia in CEV Champions League. Al penultimo atto della massima competizione continentale per Club ci va il VakifBank Istanbul . Dopo il 3-0 dell’andata, alle turche bastava vincere due set per aggiudicarsi il ticket per il turno successivo e così è stato. Dopo un primo set dominato da Orro e compagne, la squadra campione d’Europa in carica si è affidata alle giocate di una scatenata Egonu e ad una ispirata Bajema per pareggiare prontamente i conti. Le rosa, trascinate dal proprio pubblico (quasi 5000 spettatori, per la quarta volta consecutiva da quando si esibiscono all’Allianz Cloud di Milano) e dalle performance stellari di Larson, Sylla e Thompson, si impongono nel terzo parziale continuando a far sperare i supporters. In un quarto gioco al cardiopalmo, quasi sempre comandato dalle turche, sono proprio le ospiti a spuntarla nel finale e a regalarsi ancora una volta il passaggio del turno. Al termine di tie-break, ininfluente per la qualificazione e comunque avvincente, sono le ragazze di Istanbul a fare festa per un’altra Semifinale raggiunta. Milano, uscita a testa altissima per la seconda stagione di fila ai Quarti di Finale (lo scorso anno era stata Conegliano ad eliminarla) e con qualche rimpianto per la gara di andata giocata, è consapevole di poter essere stupenda quando, come stasera, riesce ad esprimere la sua pallavolo.

Gaspari sceglie Orro in regia, Thompson opposta, Folie e Rettke al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Guidetti risponde con Ozbay-Egonu, Ogbogu e Gunes centrali, Gabi e Bajema schiacciatrici, Aykac libero. Break VakifBank con Egonu e l’errore di Thompson, 3-1. L’americana della Vero Volley si fa subito perdonare con il diagonale del nuovo meno uno, 4-3, poi Stevanovic e Larson la imitano bene, sul turno in battuta di Sylla, e la Vero Volley passa avanti, 5-4. L’entusiasmo spinge le italiane sul 7-5, ma due assoli di Bajema (attacco ed ace) valgono il pari delle turche (7-7). Punto a punto intenso fino al 10-10, poi break Milano con Thompson e l’invasione delle ospiti, 12-10, consolidato da un fallo di formazione delle ospiti e da un errore di Bajema: 15-11 e time-out Guidetti. Alla ripresa del gioco errore di Egonu, lampo di Thompson e la Vero Volley allunga 17-11, con Guidetti che chiama ancora a raccolta le sue. Ogbogu dal centro tiene in corsa Istanbul, ma Larson in diagonale segna l’allungo milanese, 19-13. Gabi e Gunes avvicinano le ospiti, 20-16, ma una fiammata di Sylla dopo l’errore di Egonu regala il 23-16 alle sue. Le rosa non disperdono il vantaggio e chiudono il gioco 25-18 con Orro.



Stesse dodici di inizio primo set alla ripresa del gioco, muro di Folie su Egonu, ace e pipe vincente di Larson ed è 3-0 Milano. Vero Volley scatenata con il muro di Orro su Ogbogu dopo il super diagonale di Sylla, 6-3. Il muro di Bajema su Stevanovic, sul turno in battuta di Egonu, avvicina le turche, ma Larson non sbaglia da posto quattro, 8-6. Guizzo del VakifBank con Egonu e l’ace di Ozbay a valere il pari (9-9), ma Folie e Larson (ace) riportano Milano al più due, 11-9. Egonu firma la parità (11-11), aprendo una fase equilibrata fino al 12-12, subito interrotta dalla fuga del VakifBank con Bajema e Gunes, 14-12. Pipe di Thompson a tenere incollate le italiane, 17-16, poi due fiammate di Larson (muro su Bajema e ace) a valere la parità delle sue, 18-18. Punto a punto fino al 19-19, poi Bajema ed il muro di Ogbogu su Sylla per il più due VakifBank, 21-19 e Gaspari chiama time-out. Dentro Stysiak per Thompson dopo la giocata vincente di Bajema (22-19), poi due errori ospiti ed è meno uno delle rosa (22-21) e Guidetti chiama time-out. Mani e fuori di Bajema dopo la pipe vincente di Stysiak, poi ace di Bajema ed è 25-22 Istanbul.



Nel terzo set non cambiano le interpreti rispetto ad inizio secondo set e VakifBank che scappa sul 4-0 con il turno in battuta di Ozbay e le giocate vincenti di Egonu. Thompson (attacco vincente e muro su Gabi) spinge la Vero Volley al rientro, 4-2, con Orro, Larson e l’errore di Ogbogu a segnare il controsorpasso Milano, 8-7. Punto a punto fino al 12-12, con Egonu a rispondere a Thompson e viceversa, poi muro di Orro su Bajema, ace di Thompson e break Vero Volley, 15-13. Due fast consecutive di Stevanovic portano le italiane sul 17-14 e Guidetti chiama time-out. Il turno in battuta di Sylla agevola il muro di Stevanovic su Egbogu e spinge le rosa all’allungo 20-14 (anche due errori avversari) ed è ancora pausa Istanbul. Egonu guida con il suo turno dai nove metri (anche due ace per lei) la rimonta del VakifBank, 20-19, ma Larson e Folie (muro su Bajema) riportano a distanza le turche, 22-19. Finale di gioco tutto Vero Volley, brava a custodire il vantaggio e chiudere, 25-22.



Nessuna variazione rispetto ad inizio match e punto a punto iniziale nel quarto parziale, 2-2. Break VakifBank con il mani e fuori di Bajema, 5-3, brava ad andare a segno ancora per due volte per il 7-4 delle turche. Sylla ed un errore di Ozbay riportano a contatto la Vero Volley, 7-6, ma il muro della turca sulla giocatrice di Milano vale il nuovo allungo VakifBank, 9-6. Errore di Egonu dopo la fiammata di Sylla per il nuovo meno uno delle italiane, 9-8, capaci di rimanere incollate con Larson, 10-9. Ancora Larson da paura, poi errore di Bajema ed è parità (12-12), ma Egonu e due sbavature di Milano regalano il nuovo break ad Istanbul, 15-12 e Gaspari chiama time-out. Guizzo delle rosa con Folie e Thompson ed è meno uno Milano, 17-14, ma Egonu e Bajema mantengono le tre lunghezze di vantaggio per le avversarie. Dentro Rettke per Stevanovic, ma il diagonale vincente di Gabi vale il 20-15 turco e Gaspari chiama time-out. Thompson a bersaglio, poi dentro Davyskiba per Sylla in battuta che piazza l’ace del meno tre, 20-17, e Guidetti chiama time-out. Altro ace di Davyskiba, 20-18, ma lampo di Egonu per il 21-18 VakifBank. Giocata vincente di Larson, poi errore di Rettke dai nove metri e mani e fuori di Thompson a tenere viva Milano, 23-20. Folie annulla il set point, Egonu regala il set e la qualificazione ad Istanbul, 25-21.



Nel quinto set, ormai ininfluente le novità in campo rispetto al set precedente sono tutte lato Milano, con dentro Davyskiba per Sylla, Stysiak per Thompson, Candi per Folie, Negretti per Parrocchiale e Rettke confermata per Stevanovic: 3-1 VakifBank con Egonu. Ancora Egonu a murare Davyskiba, 5-3, ma il muro di Rettke su Gabi avvicina le rosa, 5-4. Al cambio di campo sono le ospiti ad essere avanti: il vantaggio acquisito gli permette di gestire e chiudere set, 15-11 e gara 3-2.

I PROTAGONISTI-

Marco Gaspari (Allenatore Vero Volley Milano)- « Finisce di nuovo ai quarti ma con una squadra di cui sono orgoglioso, una squadra che ha lottato per due ore contro un'avversaria abituata a queste gare, che veniva da una partita perfetta ad Istanbul. Per giocarcela serviva difendere bene e lo abbiamo fatto: abbiamo murato bene e siamo state ordinate dietro. Ho parlato con Giovanni (Guidetti ndr.) che mi ha detto di non aver mai giocato contro una squadra che ha difeso così tanto. Purtroppo non è bastato, questa partita deve esserci di stimolo. Deve rimanere il rammarico per ricordarci che quando abbiamo un'opportunità dobbiamo giocarcela: abbiamo lottato alla pari con una delle squadre più forti del pianeta. Per fare il salto di qualità dobbiamo mettere questa stessa convinzione in ogni partita, solo così potremo crescere ».

Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Milano)-« Stasera sono davvero contenta per il gioco che abbiamo espresso ma purtroppo non è bastato. Questa prova deve essere un punto di partenza per il prosieguo della stagione, non solo per i Play Off Scudetto ma anche per la prossima partita che ci attende a Novara. Cuore, grinta, determinazione: abbiamo giocato da favola. Questa gara dobbiamo ricordarcela ogni volta che scendiamo in campo ».

IL TABELLINO-



VERO VOLLEY MILANO - VAKIFBANK ISTANBUL 2-3 (25-18, 22-25, 25-22, 21-25, 11-15)

VERO VOLLEY MILANO: Folie 8, Orro 3, Thompson 27, Stevanovic 4, Sylla 8, Larson 16, Parrocchiale (L), Negretti (L), Stysiak 4, Rettke 3, Davyskiba 3, Candi. Non entrate: Allard, Begic. All. Gaspari.

VAKIFBANK ISTANBUL: Ozbay 3, Ogbogu 7, Egonu 36, Braga Guimaraes 9, Bajema 19, Gunes 11, Aykac (L), Gulubay 2, Acar, Cebecioglu. Non entrate: Akman, Karutasu, Daalderop, Akbay (L). All. Guidetti.

ARBITRI: Collados, Jokelainen.

NOTE - Durata set: 25', 29', 34', 30', 15'; Tot: 133'.

MVP: Paola Egonu (VakifBank Istanbul)