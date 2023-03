Champions League: Novara è in semifinale

Igor in campo con Karakurt opposta a Battistoni, Chirichella e Danesi centrali, Bosetti e Carcaces schiacciatrici e Fersino libero; Stoccarda con Bongaerts in regia e Rivers in diagonale, Schoelzel e Timmerman al centro, Segura e Kunzler in banda e Koskelo libero.

Stoccarda parte forte con il muro di Schoelzel (3-6) ma Chirichella in fast (6-7) e Carcaces in diagonale (8-8) ricuciono lo strappo e poco dopo Karakurt “stoppa” Rivers e firma il sorpasso sul 10-9. Due ace di Carcaces e Novara scappa (14-10), Bosetti a muro fa 17-13 e due ace di Karakurt ipotecano il parziale sul 19-13. Stoccarda ci prova (20-16) ma dopo il timeout di Lavarini Novara scappa ancora con la fast di Chirichella (23-18) e il muro di Danesi (24-18) che al primo tentativo chiude il set in primo tempo (25-18).

Stoccarda con Lee in sestetto e Wezorke che subentra subito al centro, ricucendo in battuta lo strappo da 5-2 a 5-5 con un ace, ma è ancora Carcaces che chiude a favore di Novara uno scambio infinito (7-6) e poi firma l’allungo del 12-7 vincendo un altro rally combattuto. Sul 17-12 Stoccarda ferma il gioco ma Novara va avanti con Danesi (primo tempo, 21-15) mentre Lavarini cambia la diagonale principale inserendo Cambi e Ituma. Nel finale le ospiti non si arrendono (22-19) ma una pipe di Carcaces e un muro di Bosetti firmano la qualificazione azzurra sul 25-19.

Novara mantiene il ritmo (8-3, ace di Karakurt), Lavarini rilancia Cambi e Ituma ma non cambia l’inerzia del match con le azzurre che controllano (10-6, poi 13-9 con Ituma a segno) prima del break propiziato in battuta dalla neoentrata Keller, con due ace per il 14-12. Novara lavora bene in cambio palla, Danesi inchioda il primo tempo (18-16) e Carcaces in maniout mantiene le distanze (20-18) con due punti di Chirichella che valgono il match ball sul 24-20. Chiude i conti, sul 25-21, un servizio lungo di Lee.

I PROTAGONISTI-

Stefano Lavarini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Dobbiamo essere felici, l’esito di questa doppia sfida non era scontato considerato il livello di gioco espresso da Stoccarda e anche le difficoltà con cui abbiamo dovuto fare i conti lungo il nostro percorso. Siamo in semifinale di Champions League ed è un traguardo intermedio che ci da morale e fiducia, ora ovviamente lavoreremo per provare ad andare oltre ».

Ilaria Battistoni (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo molto orgogliose, raggiungere le semifinali di Champions League è un traguardo importante e penso che lo abbiamo raggiunto con due belle prestazioni. Abbiamo avuto il merito di spingere fin dall’inizio, senza mai dare loro la possibilità di entrare davvero in partita e di prendere fiducia. Ora ci rituffiamo nel campionato, poi penseremo a questa semifinale: chiunque sarà l’avversario sarà tosta, ma daremo tutto per provare ad arrivare in fondo ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – ALLIANZ MTV STUTTGART 3-0 (25-18, 25-19, 25-21)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Battistoni, Bosetti 8, Chirichella 6, Danesi 8, Carcaces Opon 13, Karakurt 16, Fersino (L), Cambi 2, Giovannini, Ituma 2. Non entrate: Adams, Bresciani, Bonifacio, Varela Gomez (L). All. Lavarini.

ALLIANZ MTV STUTTGART: Segura Palleres 4, Bongaerts, Schoelzel 4, Timmerman 1, Rivers 14, Kunzler 4, Koskelo (L), Keller 3, Lee 8, Wezorke 2. Non entrate: Petter (L), Kohn, Hart. All. Feray Dzankovic.

ARBITRI: Vasileiadis, Rogic.

NOTE – Durata set: 28′, 26′, 27′; Tot: 81′.

MVP: Kenia Carcaces (Igor Gorgonzola Novara)