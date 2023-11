Champions League: Milano a Mulhouse per la 2a giornata

La formazione ammiraglia femminile del Consorzio, nella massima competizione continentale, è reduce dalla bella vittoria interna contro le serbe della Jedinstvo Stara Pazova (netto 3-0), con MVP del match Paola Egonu, autrice di 19 punti. Le ragazze di coach Gaspari dovranno giocare una partita decisa e ordinata, contro un avversario che a dispetto del risultato finale, ha disputato una buona prova contro la squadra turca del VakifBank Istanbul. Ex della gara Helena Cazaute: la schiacciatrice transalpina, originaria di Narbonne, ha trascorso due stagioni a cavallo tra il 2019 e il 2021, con Mulhouse, nelle quali ha vinto un campionato e una Coppa di Francia.

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« Abbiamo un calendario tosto, con tre partite in sei giorni, ma non deve essere una scusa visto che abbiamo una squadra costruita per questo. Ovviamente, con due trasferte consecutive, non sarà la freschezza uno dei nostri punti di forza, ma fortunatamente ho la possibilità di gestire bene il roster. Mulhouse ha delle individualità importanti, come evidenziato nella partita con il VakifBank: dovremo fare bene come a Novara, con tanta lucidità a muro e solidità in battuta. Stiamo crescendo giorno dopo giorno, inserendo un tassello di più ad ogni partita ».

LE AVVERSARIE: VOLLEY MULHOUSE ALSACE-

La formazione francese è alla dodicesima partecipazione assoluta in CEV Champions League. Nella storia della competizione, tra le squadre francesi, solo l’RC Cannes può vantare un numero maggiore di partecipazioni alla massima rassegna continentale per club (19). A discapito delle numerose partecipazioni, Mulhouse non è mai riuscita ad andare oltre la fase a gironi. Curiosità statistica: in nessuna delle ultime 18 partite disputate Mulhouse è arrivata al quinto set, dal 2-3 con la Budowlan Lodz, nel terzo turno della stagione 2018-2019.

ARBITRI

Koen Luts (Bel), Benedikt Geukes (Ger)

EX

Helena Cazaute a Volley Alsace Mulhouse 2019/2020, 2020/2021

LA CLASSIFICA DEL GIRONE-

Allianz Vero Volley Milano 3, VakifBank Istanbul 3, Jedinstvo Stara Pazova 0, Volley Mulhouse Alsace 0

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2a GIORNATA POOL A-

Martedì 14 novembre ore 21.00-

Volley Alsace Mulhouse-Allianz Milano Arbitri: Koen Luts (Bel), Benedikt Geukes (Ger)