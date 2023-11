Champions League: Conegliano a Stoccarda per la 2a della Pool D

STOCCARDA (GERMANIA)- La Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano ancora imbattuta in campionato e Coppe, si reca in Germania dove domani, alle 19.00, affronterà nella sua tana l'Allianz Stoccarda, per la seconda giornata della Pool D di Champions League. Per Daniele Santarelli un recupero importante, quello di Marina Lubian, finalmente guarita dal suo infortunio.

IL GIRONE- nel primo turno le Pantere dell’A.Carraro Imoco hanno battuto il Beveren (Belgio) 3-0 al Palaverde, mentre lo Stoccarda ha perso 3-2 in casa con le polacche del Resovia, prossima avversaria di Conegliano il 29 novembre in Polonia.

PRECEDENTI- Un precedente in terra teutonica nel marzo 2020 con il successo 3-0 nell’andata dei quarti di finale, il ritorno non venne disputato per lo stop covid.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Abbiamo iniziato bene la stagione di Champions League la scorsa settimana con una vittoria contro il Beveren, ma ora arriva la prima trasferta contro un’avversaria di buon livello come lo Stoccarda. Le tedesche sono un team con grande esperienza internazionale, abituate a fare le coppe e in casa loro daranno il massimo per provare a batterci, la trasferta di Stoccarda è uno degli ostacoli più difficili di questo girone e ci stiamo preparando per affrontarla nel migliore dei modi. La mia squadra è in una buona striscia vincente, ho tutte le giocatrici a disposizione e questo è molto importante perchè mi dà modo di ruotare le pedine e di gestire le energie in un periodo dove giochiamo a ritmo serrato. Finora i risultati sono stati molto buoni, vincere aiuta a lavorare bene e con serenità, ma non dobbiamo mai perdere la concentrazione perché gli avversari con noi danno sempre il 110%, compagini ben attrezzate come lo Stoccarda possono metterci in difficoltà se non diamo il massimo. In Champions non sono ammessi passi falsi quindi chiederò la massima attenzione alla mia squadra ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE POOL D-

Mercoledì 15 novembre 2023 Ore 19.00

Allianz Stoccarda- Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano Arbitri: Ivanov (Bul) e Sarikaua (Tur)