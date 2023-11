Champions League: Conegliano parte col piede giusto

VILLORBA (TREVISO)- Inizio soft in Champions League per l’ A.Carraro Imoco Conegliano che fa valere la sua superiorità al Palaverde contro l’Asterix Beveren, squadra belga proveniente dalle qualificazioni. Un mese dopo la prima apparizione stagionale di fronte al proprio pubblico, finalmente le Pantere dopo tante trasferte tornano nella loro “casa” e fanno il primo passo verso uno dei più importanti e forse il più difficile tra gli obiettivi stagionali.

Coach Santarelli a 48 ore dalla supersfida di Milano e dopo un tour de force probante nella scorsa settimana contro le fiamminghe del Beveren opta per il turnover dando spazio al sestetto con Bugg-Piani, Squarcini-De Kruijf, Lanier-Gennari, libero De Gennaro. La squadra belga parte con Stragier-Vos, Cos-Krenicky, Overwater-Coulberg, libero Debouck.

Il primo set vede le Pantere di casa soffrire un po’ contro l’entusiasmo della squadra fiamminga che approfitta di una A.Carraro Imoco che deve registrare il nuovo assetto e si lancia avanti (5-9, poi 9-14) approfittando di una Conegliano a corrente alternata. L’olandese Vos e Strieger (10 punti in due nel set) suonano la carica per le ospiti. Sul 14-17 l’innesto di Anna Bardaro dà una scossa, due aces della 18enne montebellunese e la squadra di casa arriva a -1, poi entra Plummer, Monica De Gennaro si sbizzarrisce in un paio di difese delle sue e su un turno di battuta ficcante di Fede Squarcini (4 punti nel set) arriva il pareggio e subito il sorpasso 20-19. Vittoria Piani (5 puntinel set) e Robin De Kruijf mettono giù punti importanti, De Gennaro continua a far divertire il pubblico con le sue difese e il combattuto finale (dove entra anche la diagonale Wolosz-Haak) vede prevalere le campionesse d’Italia. La chiusura dopo un paio di occasioni andate a vuoto è affidata a Isabelle Haak che dopo un ace di Lanier chiude 27-25.

Anche il secondo set parte in maniera equilibrata, Bugg e compagne faticano a scrollarsi di dosso il Beveren, aggressivo in battuta e preciso nelle fasi di contrattacco con l’olandese Vos (5-6). Moki De Gennaro veste i panni della leader e indica la strada alle sue compagne con le sue proverbiali difese, poi entrano in ritmo Squarcini e Gennari e l’A.Carraro Imoco sorpassa. Il primo break (9-7) lo firma Vittoria Piani con un ace. Una volta preso ritmo in battuta e i difesa, diventa dura per il Beveren reggere l’urto e la squadra di coach Santarelli prende il volo (14-8). l’intesa Bugg-Piani (4 punti nel set) è ottima e le Pantere con i punti della sua nuova opposta tengono un buon margine nonostante la reazione delle ospiti (16-12).

Rientra Anna Bardaro in versione…Haak, terzo ace della baby gialloblù per il 19-13 che lancia le Pantere verso la conquista del secondo set. Il finale vede un’ispirata De Kruijf a muro (3 nel set, 6 punti totali) e gli ace di Squarcini per chiudere senza patemi il parziale con il punto di Plummer (entrata negli ultimi scorci di set) per un rotondo 25-16.

Il terzo set inizia con le Pantere brave a giocare con ordine e le ragazze di coach Santarelli ben orchestrate da Madison Bugg prendono prestoun buon margine. Alessia Gennari in attacco e un muro che diventa efficace regalano all’A.Carraro Imoco il primo vantaggio importante: 13-9.

Le battute di Squarcini e le soluzioni vincenti di Lanier danno ulteriore linfa al punteggio per la squadra di casa (17-11). Anche Bugg si diverte ad andare a segno in prima persona (20-12) e il pubblico del Palaverde inizia a festeggiare la prima vittoria stagionale in Champions League per la schiacciasassi di coach Santarelli, implacabile anche con le “seconde linee” in campo. 25-16 il finale con il punto di Bugg, MVP del match.

IL TABELLINO-

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-ASTERIX BEVEREN 3-0 (27-25,25-16,25-16)

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Haak 3, Plummer 3, Robinson Cook ne, Fahr ne, Squarcini 8, De Gennaro, Gennari 4, De Kruijf 9, Lanier 10, Bugg 3, Piani 15, Bardaro 3, Lubian ne, All.Santarelli.



ASTERIX BEVEREN Stragier 8,Vos 16, Cos 1, Krenicky 2, Overwater 4, Koulberg 9, Debouck, Neukfens 1, Vlahovic 1, Gilson ne, Debout, Wouters ne. All. Vansnick

ARBITRI: Ozbard e Valentard

Durata set: 32′,23′,21′ Tot: 76'

Spettatori: 2.830



MVP: Madison Bugg (A.Carraro Imoco Conegliano)