Cev Cup: Chieri batte il Dudingen e conquista gli ottavi

La squadra di Bregoli, ancora priva di capitan Grobelna, sbriga la pratica in 67' minuti, ma la qualificazione è arrivata già alla fine dei primi due set, quelli necessari per passare il turno, dopo il 3-0 per le piemontesi dell'andata.

Il primo set, combattutissimo, dopo una buona partenza (4-1) vede Chieri andare sotto 5-8, pareggiare sull’8-8, lottare pallone su pallone fino al 16-16, trovarsi nuovamente a inseguire 16-20, ritrovare la parità sul 24-24 con Anthouli dopo aver annullato un set point, annullare un secondo set point sul 25-25, infine chiudere 27-25 dopo un murone di Papa e un errore ospite in attacco. Termina così ai vantaggi un set tiratissimo che sembrava perso. Pur con qualche incertezza le biancoblù si risvegliano nel finale andando a chiudere a proprio favore, anche grazie a una Spirito onnipresente in difesa su tutti i palloni.

Di tutt’altro segno la seconda frazione. Chieri è un’altra squadra, con convinzione nei propri mezzi, tecnica a tanta pressione al servizio (si parte 9-0 su servizio di Weitzel), e un eloquente 25-7 a certificare la qualificazione.

Dopo aver schierato inizialmente la diagonale Malinov-Anthouli, Zakchaiou e Weitzel al centro, Kingdon e Papa in banda, Spirito libero, nel terzo set coach Bregoli mischia le carte inserendo Morello, Kone e Omoruyi. Le chieresi faticano un po’ all’inizio a trovare il ritmo (2-7), ma ritrova il gioco grazie a una Papa che via via si mette sempre più in evidenza e fa prendere il largo alla sua squadra, fino al 25-14 chiuso con una parallela interna da Anthouli che fa scendere i titolo di coda.

Il premio di MVP viene assegnato a Papa, una delle cinque chieresi in doppia cifra (10 punti), insieme a Kingdon (13), Anthouli (13), Zakchaiou (10) e Weitzel (10).

Domani, mercoledì, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conoscerà la sua avversaria negli ottavi: la formazione ceca del Kralovo Pole Brno o le serbe del Zeleznicar Lajkovav. Nella gara d’andata il Zeleznicar ha vinto 1-3 in trasferta.

I PROTAGONISTI-

Camilla Weitzel (Reale Mutua Feneta Chieri’76)- « Siamo riuscite a venire fuori alla fine del primo set, un po’ come già contro Bergamo, ma dobbiamo lavorare anche all’inizio del set e della partita tenendo sempre a mente che ogni punto vale – Giocando ogni tre giorni è difficile trovare un momento di riposo, ma stiamo facendo bene ».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-FKB POWER CATS DUDINGEN 3-0 (27-25; 25-7; 25-14)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov, Anthouli 13, Zakchaiou 10, Weitzel 10, Kingdon 13, Papa 10; Spirito (L); Morello, Gray 1, Omoruyi 1, Kone 2, Rolando (2L). N. e. Skinner, Aliotta. All. Bregoli.

FKB POWER CATS DÜDINGEN: Gebhardt 1, Fayad 9, Da Silva 11, Rothenbuhler 4, Meawad 5, Wieland 4; Portmann (L); Gasser, Loosli 2, Fluhmann 1, Hasler (2L). Koch, Kojundzic. All. Garrido Portaleoni;

ARBITRI: Fragkakis (Grecia) e Maia (Portogallo).

Durata set: 28′, 18′, 21′ Tot: 67’

MVP: Valeria Papa (Reale Mutua Fenera Chieri '76)

Spettatori: 2457