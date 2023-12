Champions League: Piacenza espugna Lisbona

LISBONA (PORTOGALLO)- La prima vittoria in Cev Champions League per Gas Sales Daiko Piacenz a arriva alla seconda giornata della manifestazione. In trasferta al Palazzetto dello Sport Pavilhao Fidelidade di Lisbona.

Ed è una vittoria storica, la prima nella massima manifestazione europea per club alla quale la formazione biancorossa partecipa per la prima volta nelle sua breve storia di cinque anni.

Il passo falso al debutto con Ankara è nel dimenticatoio come le due sconfitte consecutive in campionato, entrambe in trasferta, al tie break dopo essere sempre stata in vantaggio nel computo dei set.

Questa sera Gas Sales Daiko Piacenza ha vinto a Lisbona, in Portogallo, per 1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 23-25), su un campo tradizionalmente ostico un po' per tutte le formazioni che ci vanno a giocare, vincendo lo scontro tra le due formazioni che nella Pool C erano ferme a zero punti in classifica.

Recine è in campo in posto 4 con Lucarelli con Leal seduto in panchina, Brizard e Gironi in diagonale, Ricci e Simon al centro mentre Scanferla veste la maglia del libero. Un super Lucarelli chiude il primo set con l’83% in attacco e 10 punti su 12 attacchi, un parziale sempre controllato dai biancorossi che solo intorno a quota 20 si sono visti gli avversari a due lunghezze (19-21) per poi allungare e chiudere con Lucarelli.

Nel secondo set Recine salta tanto e mette il piede nella rete, cade male con la schiena ed esce, dentro Leal. Il parziale è più equilibrato, a quota 12 Piacenza cerca l’allungo, l’ace di Gironi vale il più 1 (12-13) poco dopo quello di Simon vale il più 3 (14-17), due errori di Gas Sales Daiko Piacenza ed è parità a quota 18. Benfica mette la freccia (19-18), Caneschi pareggia i conti. Il vantaggio biancorosso arriva con Leal a muro (21-22), la pipe di Lucarelli porta due set point ai suoi (22-24), sulla battuta in rete dei portoghesi Piacenza va sul 2-0 in fatto di set.

Sempre a ricorrere Piacenza nel terzo set quando i padroni di casa si sono trovati avanti diverse volte anche di cinque lunghezze (10-5, 11-6, 12-7 e 14-9), la lunga riconcorsa sembra cosa fatta (21-20) ma non si concretizza, sono tre i set point per Benfica (24-21) che chiude alla seconda occasione.

L’ace di Simon porta due punti di vantaggio ai suoi (7-9) ma a quota 9 è già parità. E’ braccio di ferro tra le due squadre che qualche pallone là davanti lo sbagliano, il muro di Brizard vale il break di più 2 (15-17), ace di Simon e pipe di Leal (15-19), ancora Leal per il 18-22. Tante le pause per problemi al tavolo dei refertisti, Benfica si porta ad una lunghezze con un ace (22-23), lungo scambio chiuso dai padroni di casa (23 pari), match ball biancorosso con Leal (23-24), si chiude sull’attacco out di Lucas Gaspar

Il 3-1 ottenuto al Pavilhao Fidelidade contro i portoghesi consente quindi ai biancorossi di avvicinare chi sta là davanti in classifica della Pool C, ora ad una sola lunghezza da Berlino, prossimo avversario il 13 dicembre al PalabancaSport e due da Ankara.

Per centrarlo è servita una prova di maturità e carattere dopo un primo set condotto dall’inizio alla fine la contesa è infatti diventata tiratissima nei set successivi tutti chiusi sul filo di lana.

Alla fine, sono stati ben tre i biancorossi in doppia cifra: Lucarelli, Leal e Simon rispettivamente con 20, 13 e 17 punti.

I PROTAGONISTI-

Antoine Brizard (Gas Sales Daiko Piacenza)- « E’ stata una partita molto difficile e tirata, sapevamo che poteva essere così, l’importante era vincere e questo lo abbiamo fatto ».

Andrea Anastasi (Gas Sales Daiko Piacenza)- « Non abbiamo giocato bene in diversi frangenti della gara, abbiamo commesso troppi errori ma l’importante era vincere ».

IL TABELLINO-

SPORT LISBOA E BENFICA (POR) – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 23-25)

SPORT LISBOA E BENFICA (POR): Olivera 1, Wohlfahrtstatter 2, Casas (L), Lucas Gaspar 11, Ventura Machado 19, Eshenko 8, Santos 1, Da Silva Violas 1, Ryuma Oto Aleixo 12, Marques 1, Westermann. Non entrati Bernardo, Banderò, Brito. All. Matz.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Andringa, Brizard 5, Caneschi 5, Dias, Gironi 7, Leal Hidalgo 13, Recine 4, Ricci 2, Santos De Souza 19, Scanferla (L), Simon Aties 17, Zlatanov. Non entrati Alonso, Hoffer. All. Anastasi Andrea.

ARBITRI: Michlic, Fernandez Fuentes

Durata set: 28′, 31′, 27′, 42′; tot: 128′.