Champions League: Trento in Polonia per sfidare l'Asseco

RZESZOW (POLONIA)- La Trentino Itas è approdata a Rzeszow nel tardo pomeriggio di ieri dopo un viaggio di nove ore, iniziato alle ore 8 a Modena e contraddistinto dal trasferimento in pullman sino all’aeroporto di Bologna, dal volo sino a Cracovia e dal successivo spostamento ancora in bus sino a destinazione, dove la squadra è giunta poco dopo le 17. Quella in corso è la quattordicesima trasferta di sempre (la terza nell’anno solare 2023) per Trentino Volley in Polonia, Nazione visitata il maggior numero di volte nella storia gialloblù per un totale di venti partite giocate ed appena cinque perse.

La prima gara assoluta disputata in questo Paese risale al 4 marzo 2009 (vittoria per 3-1 a Czestochowa), mentre l’ultima è relativa al 7 marzo scorso a Kedzierzyn-Kozle, quando perse al tie break la gara d’andata dei quarti di finale della scorsa edizione di Champions League. A Rzeszow il Club gialloblù aveva però già disputato quattro partite ufficiali, tutte vinte: il 9 marzo 2010 ed il 29 novembre 2018 per 3-0 contro i padroni di casa; il 26 novembre 2018 per 3-0 sugli iraniani di Ardakan ed il 28 novembre 2018 per 3-1 sui brasiliani del Sada Cruzeiro in due gare della fase a gironi del Mondiale per Club di quell’anno. Proprio quella competizione era stata l'ultima occasione in cui il Club di via Trener aveva messo piede nella città dei Precarpazi che conta quasi duecentomila abitanti.

L'Asseco, guidato da Giampaolo Medei, può contare su alcuni volti noti nel panorama delle nazionali, nonché ex volti noti del nostro campionato, come Torey Defalco, Klemen Cebulj, Stephen Boyer, e due punti fissi della nazionale polacca come Jakub Kochanowski e Pawel Zatorski.

Il programma del soggiorno gialloblù prevede una doppia sessione di allenamento nella giornata di martedì (pesi al mattino, tecnica in serata) e la rifinitura in quella di mercoledì sempre presso l’RCWS Podpromie, l’impianto di gioco dove alle 18 del 13 dicembre si giocherà la sfida fra i padroni di casa dell’Asseco Resovia e la Trentino Itas, valida l’ultimo turno del girone d’andata della Pool B. Per questo incontro (trasmesso in diretta da DAZN e Radio Dolomiti) l’allenatore Fabio Soli dovrà fare a meno solo dell’opposto Gabriele Nelli, rimasto in Italia per svolgere un programma di lavoro differenziato dopo il risentimento al ginocchio destro accusato nei giorni scorsi.

CHAMPIONS LEAGUE- TERZO TURNO POOL B-



Mercoledì 13 dicembre 2023, ore 18.00

Asseco Resovia (POL) – Trentino Itas Arbitri: Pedro Lopes Pinto, Kenneth Aro