Champions League: Piacenza contro Berlino, è già decisiva

PIACENZA- Appuntamento importante e forse già decisivo per la Gas Sales Daiko Piacenza, che mercoledì sera, alle 20.30, potrà contare sulla spinta del PalaBancaSport nella sfida contro il Berlin Recycling Volleys. Dopo avere ceduto (non certo senza lottare) l’intera posta nel primo match di Champions della sua storia in casa contro l’Halkbank Ankara, la Gas Sales Daiko si è immediatamente rimessa in carreggiata nel suo percorso europeo vincendo a Lisbona , e ora vuole ripetersi nel match contro Berlino.

Per quanto riguarda la classifica della Pool C, il club tedesco ha attualmente quattro punti, uno in più dei biancorossi, ottenuti grazie alla vittoria interna netta contro Lisbona e al punto raccolto nella sconfitta ad Ankara. In Budensliga, Berlino viaggia imbattuta a ritmi altissimi, con un solo punto perso nelle prime otto giornate.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua prima partecipazione alla Cev Volleyball Champions League, diritto conquistato vincendo la scorsa stagione la Finale del 3°-4° Posto.

Nelle prime due gare la formazione biancorossa ha perso al debutto al PalabancaSport con Ankara per 3-1 mentre a Lisbona ha superato sempre per 3-1 lo Sport Lisboa e Benfica. Gas Sales Daiko Piacenza domani sera dovrà fare a meno di Yoandy Leal bloccato da un problema muscolare al polpaccio della gamba destra.

Le parole del tecnico Andrea Anastasi-

« Per noi sarà una partita da dentro o fuori, non possiamo permetterci in casa altri passi falsi se vogliamo andare avanti in questa manifestazione. Berlino è una squadra molto equilibrata, sa giocare una buona pallavolo e rispetto allo scorso anno ha cambiato pochissimo ».

Le parole di Yuri Romanò-

« E’ una partita importante, vogliamo far bene e per me sarà l’esordio, non vedo l’ora. Dopo aver perso la prima in casa, dobbiamo portare a casa punti, non sarà facile perché Berlino è una squadra tosta. Dobbiamo essere concentrati fin da subito, questo è il nostro aspetto da migliorare perché per il resto quando siamo presenti non c’è un fondamentale dove facciamo tanta fatica. Cosa penso del mio debutto? È strano, è un altro sogno che si realizza, in questi due anni per fortuna ci ho fatto un po’ l’abitudine a vederli trasformati in realtà. Se ripenso a quando avevo iniziato a giocare, non me lo ponevo come obiettivo ».

L’AVVERSARIO: BERLIN RECYCLING VOLLEYS-

Il Berlin Recycling Volleys dopo 8 giornate di campionato guida la Bundesliga maschile con 23 punti frutto di 8 vittorie lasciando agli avversari solo 4 set. Nell’ultimo turno di campionato ha sconfitto fuori casa il FT 1844 Freiburg per 3-1 (25-15, 25-18, 22-25, 25-19) tenendo a riposo anche diversi giocatori. Berlin Recycling Volleys è una società pallavolistica maschile con sede a Berlino e milita nella Bundesliga. Ha vinto consecutivamente gli ultimi sette campionati giocati, dieci negli ultimi undici anni. Per Berlino nella scorsa stagione triplete: scudetto, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca.

Nel suo palmares conta tredici scudetti, 6 Coppe di Germania, 4 Supercoppa di Germania e una Coppa Cev oltre ad una Coppa della DDR.

In questa stagione ha già staccato il biglietto per partecipare alla finale della Coppa di Germania in programma il prossimo 3 marzo: avversaria il WWK Volleys Herrsching che è l’unica formazione a strappare un punto in campionato a Berlino.

Roster competitivo quello della formazione tedesca allenata da Joel Banks, che vede in cabina di regia Johannes Tille già in nazionale tedesca e come opposto il giovane talentuoso Marek Sotola.

CHAMPIONS LEAGUE 3a GIORNATA POOL C-



Mercoledì 13 dicembre 2023, ore 20.30



Gas Sales Daiko Piacenza – Berlin Recycling Volleys (GER) Arbitri: Blaz Markelj, Paul Catalin Szabo-Alexi