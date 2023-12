Champions Legue: Trento travolgente sul campo dell'Asseco

La Trentino Itas si presenta in campo alla RCWS Podpromie con Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in posto 4, Kozamernik e Podrascanin al centro Laurenzano libero. L’Asseco Resovia deve fare a meno dell’americano Defalco (out all’ultimo per infortunio) e risponde con Drzyzga in regia, Boyer opposto, Louati e Cebulj schiacciatori, Kochanowski e Klos centrali, Zatorski libero. L’avvio di match è molto equilibrato; per trovare il primo doppio vantaggio bisogna attendere uno spunto di Michieletto, che muro Cebulj per l’11-9 e poi mette a terra la ricostruita che vale il 13-10, situazione che consiglia Medei (tecnico italiano dei locali) di interrompere il gioco. Alla ripresa però è sempre Trento a fare la voce grossa in fase di break point, ancora con Alessandro ma anche con Lavia (13-10, 15-11, 18-13 e 20-14) che vanno a segno da tutte le parti del campo. La fase finale del set è in assoluto controllo dei gialloblù, che soffrono un po’ solo la verve dei posto 4 avversari (20-23), ma che trovano comunque i cambiopalla per chiudere il discorso sul 25-21.

La Trentino Itas prova a scappare via subito anche nel secondo parziale, grazie a due ace consecutivi di Michieletto (6-3), ma questa volta i padroni di casa recuperano subito lo svantaggio e con Boyer pareggiano i conti a quota 8. L’Asseco inizia a crederci e ad ottenere con più frequenza occasioni di break point; è l’opposto francese a issare i suoi sul doppio vantaggio (13-15). Michieletto (pipe e muro) pareggia i conti a quota 18, ma poi ci pensa Cebulj a realizzare il nuovo +2 (19-21). Trento non molla pareggia i conti con Rychlicki a quota 23, annulla una palla set agli avversari e approfitta di due errori consecutivi di Louati per portarsi sul 2-0 esterno già sul 26-24.

Sull’onda dell’entusiasmo per la positiva conclusione del precedente parziale, i Campioni d’Italia partono benissimo anche nel terzo periodo (5-1), trascinati dal trio di palla alta. Boyer prova a ricomporre lo strappo sino all’8-6, ma poi Trento prende di nuovo in mano saldamente le redini del gioco con Lavia e Ryclicki (14-10 e 18-12). Il 3-0 arriva già sul 25-20 con un altro mani out di Daniele Lavia, alla fine mvp del match.

IL TABELLINO-

ASSECO RESOVIA RZESZOW – TRENTINO ITAS 0-3 (21-25, 24-26, 20-25)

ASSECO RESOVIA RZESZOW :Kedzierski, Bucki 1, Klos 3, Kochanowski, Staszewski, Boyer 12, Drzyzga 1, Potera, Louati 7, Zatorski (L), Cebulj 9. Non entrati Rejino, Mordyl, Szpakowski. All. Medei.

TRENTINO ITAS: D’heer , Kozamernik 4, Michieletto 10, Sbertoli 1, Rychlicki 10, Laurenzano (L), Lavia 12, Podrascanin 4. Non entrati Cavuto, Pace, Berger, Magalini, Acquarone. All. Soli Fabio.

ARBITRI: Lopes Pinto, Aro.

Durata set: 29′, 30′, 25′; tot. 85′.

MVP: Daniele Lavia (Trentino Itas)