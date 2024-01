Perugia è la quarta semifinalista di Coppa Italia

PERUGIA- La quarta semifinalista di Coppa Italia è la Sir Susa Vim Perugia che stasera, davanti agli oltre 3000 del Pala Barton, nell'ultimo quarto di finale ha regolato in tre set 3-0 (25-22, 25-16, 25-18) la Valsa Modena in un match che sin dall'inizio si è indirizzato dalla parte dei Block Devils. La formazione di Lorenzetti il 27 gennaio, all'Unipol Arena di Bologna, sfiderà l'Allianz Milano, mentre nell'altra semifinale saranno Itas Trentino e MINT Monza a giocare per entrare in finale.

Prova di forza della formazione di casa: spinti dal calore del pubblico amico, i bianconeri hanno giocato un match di qualità, contenendo al minino gli errori diretti e trovando continuità sia nel sideout che in fase break.

Perugia ha condotto il gioco con autorità tutti e tre i set con il primo chiuso allo sprint con Modena che ha fallito la palla dell’aggancio sul 21-20.

I numeri della sfida premiano Perugia che soprattutto in attacco fa la differenza chiudendo con il 66% di efficienza contro il 49% dei ragazzi di Petrella. L’MVP della gara è il martello Kamil Semeniuk. 14 i punti a referto dello schiacciatore polacco con 2 ace ed un clamoroso 79% in attacco. Doppia cifra in casa Sir Susa Vim anche per Herrera (13 punti con il 56% in attacco), nelle file della Valsa Group Modena 10 punti a testa per Sapozhkov e Rinaldi.

I PROTAGONISTI-

Kamil Semeniuk (Sir Susa Vim Perugia)- « Siamo molto felici per questa partita e di andare a Bologna. Sapevamo che non sarebbe stata facile, siamo rimasti sempre concentrati ed uniti in campo e questa è una cosa molto importante ».



Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- « È stata una gara difficile contro un avversario che ha spinto davvero forte. Ora serve restare uniti e affrontare l’importante gara di domenica con Verona nel miglior modo possibile. Dovremo essere bravi ad esprimere la nostra miglior pallavolo, restando uniti e andando avanti per la nostra strada ».

IL TABELLINO-

SIR SUSA VIM PERUGIA – VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-22, 25-16, 25-18)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Plotnytskyi 9, Resende Gualberto 6, Herrera Jaime 13, Semeniuk 14, Solé 3, Toscani (L), Held 0, Ben Tara 0, Colaci (L), Russo 0. N.E. Candellaro, Leon Venero, Ropret. All. Lorenzetti.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 2, Juantorena 9, Sanguinetti 6, Sapozhkov 10, Rinaldi 10, Brehme 4, Gollini (L), Boninfante 0, Stankovic 0, Davyskiba 2, Federici (L). N.E. Pinali G., Pinali R., Sighinolfi. All. Petrella.

ARBITRI: Zavater, Pozzato.

Durata set: 28′, 26′, 24′; tot: 78′.

MVP: Kamil Semeniuk (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 3173