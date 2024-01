Coppa Italia: Monza firma la sorpresa, eliminata Trento

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA) – La MINT Vero Volley Monza lotta con coraggio e si regala una storica Finale di Del Monte Coppa Italia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno . La squadra ammiraglia del Consorzio Vero Volley, grazie a una prova grintosa e combattiva, ha superato per 2-3 (25-23; 13-25; 25-23; 23-25; 9-15)i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino. La formazione brianzola, alla prima storica partecipazione alla manifestazione, è riuscita a sovvertire i pronostici con una gara di vero cuore, rispondendo colpo su colpo e non perdendosi d’animo dopo aver perso il primo set, ribaltando l’esito dell’incontro con uno straordinario secondo gioco e con due ottimi ultimi parziali. Una vittoria frutto del grande gioco corale e della correlazione muro-difesa unita all’ottima prova del libero Marco Gaggini.

Per questa storica sfida coach Eccheli – vista l’assenza per infortunio di Takahashi -, si affida al sestetto composto da Kreling in regia e Szwarc opposto, i canadesi Loeppky-Maar come coppia di schiacciatori, Galassi e Di Martino centrali con Gaggini libero.

E’ Gabriele Di Martino, con un bel primo tempo, ad inaugurare il match per la MINT Vero Volley Monza (2-1). Trento spinge subito forte, guadagnandosi il primo break del match (5-2). Kreling va a segno prima con un tocco di seconda e poi con un bel muro, Loeppky mette a terra la diagonale stretta e Monza trova il pareggio (6-6). La Itas si affida alla verve di Michieletto, ma Loeppky – due volte con il muro – tiene la MINT sul 9-9, prima di effettuare anche il sorpasso che induce coach Soli al primo time-out dell’incontro. Grande equilibrio tra le due compagini, che rispondono colpo su colpo ai rispettivi attacchi (14-14). Monza prende fiducia, è solida a muro e firma il break grazie all’attacco di Galassi (14-16). La Itas, però, riesce a riannodare il filo prima pareggiando e poi firmando il controsorpasso (17-16): time-out Eccheli. Trento riesce a mantenere il vantaggio, ma la Vero Volley non molla e si tiene in scia grazie al primo tempo di Di Martino (20-19). La MINT gioca col cuore, è precisa in attacco con Maar e Loeppky, riuscendo a trovare addirittura il doppio vantaggio (21-23). L’ace di Lavia regala un finale thrilling (23-23), la Itas alza il ritmo in difesa e si porta a casa il primo parziale per 25-23.

Szwarc e Galassi regalano i primi due sorrisi a Monza nel secondo parziale (1-2). Lo stesso centrale italiano si rende protagonista al servizio subito dopo, con l’ace del doppio vantaggio (1-3). E’ la precisione al servizio l’arma in più di Monza in questo inizio di set (secondo ace di Loeppky), che permette ai brianzoli di scappare sul +4 (3-7) dopo l’attacco di Maar: Soli richiama a sé Trento chiedendo la sospensione tecnica. Loeppky non risente dello stop e al rientro in campo trova il secondo ace (3-8). Szwarc spinge forte al servizio, permettendo ai brianzoli di mantenere le cinque lunghezze di vantaggio (6-11). Serie di scambi tra le due formazioni: splendida pipe di Maar per il 9-14. Trento spinge, senza però riuscire a colmare il gap (11-16). La MINT è solida come non mai, precisa e incisiva in tutti i fondamentali del gioco toccando il +7 di vantaggio (13-20). Loeppky mette a terra una diagonale strettissima, Galassi il tocco corto e ancora lo schiacciatore canadese con la parallela: 13-23 Monza. L’ultimo punto è opera, ancora una volta, di Galassi che realizza il muro del 13-25: 1-1.

E’ nuovamente il canadese Szwarc a firmare il punto inaugurale anche nel terzo gioco (0-1). Fase di studio tra i due schieramenti, senza nessuno che riesca a costruire un break (6-6). Un set molto combattuto in questa prima fase, giocato sui dettagli; Monza riesce a conquistare i due punti di vantaggio (8-10), ma Trento è abile subito a riagganciare il punteggio. L’equilibrio regna nuovamente sovrano, senza nessun break 15-15. La Itas approfitta di un paio di leggerezze monzesi per portarsi sul 17-15: time-out Eccheli. Galassi mette subito a segno il primo tempo, ma è sempre Trento a tenere l’inerzia dell’incontro scappando sul +3 (19-16). Maar riporta in scia i brianzoli con un gran turno al servizio, con la MINT che trova anche il pareggio grazie all’attacco di Galassi: 19 pari e time-out Soli. La partita è bellissima, con continui cambi di fronte, una MINT coesa e decisa nonostante lo svantaggio (22-21). Trento accelera nel finale con Lavia (24-21), ma Monza annulla ben due set point prima grazie a Loeppky e poi con il muro di Di Martino. La Vero Volley ci mette il cuore, ma il set se lo aggiudica Trento 25-23.

La super pipe di Loeppky apre al meglio il quarto set (0-1). Il gioco si svolge sulla falsariga di quello precedente: grande equilibrio ed errori al minimo da entrambi i lati della rete (5-5). E’ di Trento, però, il primo break del set, sfruttando qualche imprecisione monzese di troppo in attacco: 8-5 e time-out Eccheli. La MINT reagisce: parallela di Loeppky, diagonale stretta di Galassi e primo tempo di Di Martino per il 12-11. La Itas, però, non rimane a guardare e firma subito il contro-break per riprendersi i tre punti di vantaggio (15-12). Muro di Di Martino e pipe meravigliosa di Loeppky, Monza torna ancora sul -1 (15-14) e Soli decide di spendere la sospensione tecnica. Trento strappa nuovamente, Szwarc risponde con la diagonale ma il punteggio recita sempre +3 per i trentini (21-18). Il videocheck vede il tocco di linea sull’attacco di Lavia, Maar mette a segno la pipe e di nuovo -1 Monza (23-22). Szwarc è bravissimo a mettere le mani sull’attacco di Trento, i brianzoli pareggiano e trovano il set point. Loeppky spinge forte al servizio, la Itas sbaglia in attacco ed è tie-break (23-25).

Mani out di Galassi e diagonale stretta di Maar: 3-3 in avvio del quinto set. L’ace di Galassi porta in vantaggio Monza sul 4-5. L’apporto dei centrali è determinante in questa fase: si fa vedere Di Martino con il primo tempo, prima che Maar porti Monza sul +2 (5-7). Soli chiede il time-out, ma al rientro Kreling trova subito l’ace che porta Monza sul +3 (5-8) all’inversione di campo. Szwarc colpisce con la parallela e Di Martino trova il mani-out: MINT avanti 6-11. Galassi è lesto a trovare il tempo a muro del 7-13, mentre il videocheck conferma out l’attacco di Trento con Monza che serve per il match point. Trento annulla il primo e trova successivamente l’ace del 9-14. L’ultima battuta non sorride a Trento, mandando la MINT Vero Volley Monza all’appuntamento con la storia!

Non ci sarà tempo per riposarsi, infatti l’appuntamento è fissato per domani, domenica 28 gennaio alle ore 15:45 (Diretta TV inizio su Rai Play poi Rai 2), per la Finalissima di Del Monte Coppa Italia 2024.

I PROTAGONISTI-



Gabriele Di Martino (MINT Vero Volley Monza)- « Abbiamo fatto un’impresa, è stato bellissimo. Una grande partita, la chiave è stata la solidità muro-difesa. Gaggio (Marco Gaggini, ndr) ha fatto una grande prova. Appuntamento a domani ».

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Dispiace commentare una sconfitta di questo tipo perché era venuti a Bologna per il fine settimana convinti dei nostri mezzi e con alle spalle un percorso di crescita vero ed importante. Non so per quale motivo stasera non siamo riusciti a mettere in campo le nostre qualità: dovremo analizzare il tutto e parlare piuttosto che riguardare il match, ma credo che questa squadra abbia gli strumenti per affrontare certi tipi di partite. Oggi siamo entrati in campo con un peso sulle spalle difficile da capire perché quando giochiamo senza pensieri riusciamo ad esprimere ben altro livello. Complimenti a Monza che ha giocato la miglior partita della sua stagione, mentre noi non siamo riusciti ad esprimerci come volevamo. L’obiettivo deve essere farci trovare in futuro più pronti per appuntamenti di questo rango ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – MINT VERO VOLLEY MONZA 2-3 (25-23, 13-25, 25-23, 23-25, 9-15)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Lavia 17, Kozamernik 8, Rychlicki 21, Michieletto 13, Podrascanin 5, Pace (L), D’Heer 0, Magalini 5, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Nelli, Cavuto, Berger. All. Soli.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 2, Loeppky 21, Di Martino 10, Szwarc 16, Maar 13, Galassi 16, Morazzini (L), Visic 0, Frascio 0, Mujanovic 0, Gaggini (L). N.E. Comparoni, Beretta. All. Eccheli.

ARBITRI: Vagni, Cerra, Zanussi.

NOTE – durata set: 26′, 22′, 28′, 29′, 14′; tot: 119′.