Coppa Italia Femminile: la alza Conegliano ma Milano si arrende solo al 5° set

Coach Santarelli dopo il fulmineo 3-0 con Chieri della semifinale di ieri conferma lo starting six con Wolosz-Haak, Fahr-Lubian, Robinson Cook Plummer, libero Moki De Gennaro; di là della rete lo spauracchio Milano che dopo il sofferto 3-2 con Scandicci di ieri si schiera con il “tridente” delle ex Egonu-Folie e Sylla, con loro l’alzatrice azzurra Orro, Rettke al centro e la schiacciatrice Daalderop, libero Castillo.

L’inizio della finale vede le due squadre molto fallose con errori da ambo le parti, chi sbaglia meno è Conegliano che si invola 8-5. Smaltita la tensione iniziale la Prosecco DOC Imoco inizia a toccare gli attacchi di Egonu e compagne, per poi affidare a Wolosz buoni palloni in contrattacco, come quello del 10-6 firmato da Plummer dopo due belle incursioni di Lubian in fast. Time out immediato di coach Gaspari per Milano che non vuole lasciar scappare le campionesse in carica. Anche Bella Haak comincia a farsi sentire, invece dall’altra parte Egonu sbaglia ancora: 13-7. Capitan Wolosz è ispiratissima e le Pantere spingono: 15-9. Entra Gennari in seconda linea e la Prosecco DOC Imoco sospinta dai suoi tifosi continua a spingere a ritmi forsennati, con una super difesa e le magie di Wolosz: Haak, Robinson Cook e una scatenata Marina Lubian (6 punti nel set con 6/7 in attacco!) mettono a ferro e fuoco la difesa milanese e Conegliano scappa fino al 20-12.

Ma il set è tutto un’altalena, arriva la reazione delle avversarie con il muro e i colpi di Egonu, l’Allianz arrembante torna sotto fino al -2 (21-19) che fa scattare l’allarme rosso in casa Conegliano. Time out di coach Santarelli dopo un break 7-1 che riapre i giochi per Sylla e compagne. La Prosecco DOC Imoco però non perde la calma, dopo il time out di coach Santarelli riprende a giocare ordinata, De Gennaro disinnesca le battute di Egonu e il colpo finale di Kelsey Robinson Cook regala a Conegliano il primo set per 25-21.

Secondo set in equilibrio con la Prosecco DOC Imoco che insiste in attacco sulle giocate di una Lubian “on fire”, mentre dall’altra parte Orro cerca di far entrare in temperatura anche Sylla e Folie. L’Allianz prova l’allungo (8-6), ma Plummer risponde di forza e la ProseccoDOC Imoco nonostante qualche errore di troppo in battuta resta in scia grazie ai colpi vincenti della californiana (9-8). Si accende Paola Egonu e Milano scappa (12-9). Il match sale di tono, Moki De Gennaro indica la strada in difesa, il muro gialloblù (oggi in versione “rosé”) torna efficace, Bella Haak e Plummer martellano a raffica (11 punti in coppia nel set) e il parziale diventa una battaglia. Dentro Gennari e De Kruijf in prima linea, poi Fahr va a segno con il muro, ma MIlano tiene il vantaggio anche se minimo (15-14).

Ora si combatte su ogni pallone, Fahr pareggia a quota 16 completando la rincorsa , poi esplodono i tifosi gialloblù sul sorpasso 17-16 siglato da Haak dopo la difesa di De Gennaro. Si va punto a punto, Robinson Cook pareggia a quota 20, ma l’ex Sylla riporta avanti l’Allianz, poi la neo entrata Heyrmann ferma Haak a muro e coach Santarelli riporta calma con il time out sul 20-22. L’Allianz è più lucida nel finale e trascinata dalle ex Sylla ed Egonu (9 punti nel set) agguanta la parità con il 22-25 sull’ennesimo errore in battuta (il sesto) del set di Conegliano.

Rabbiosa reazione di Wolosz e compagne all’inizio del terzo set che vede una Prosecco DOC Imoco spingere fin dal primo pallone (6-1). Sarah Fahr va bene a muro, Plummer e Cook danno ossigeno all’attacco e Conegliano continua a trovare soluzioni vincenti, coach Gaspari chiede time out sul -6 (10-4). Entra Bajema per l’Allianz, ma le Pantere tengono alto il ritmo, Haak sigla il 14-7. Milano si aggrappa ai colpi di Egonu (15-10), le Pantere trovano buoni spunti da tutte le interpreti in campo, Fahr con il muro riporta il +7 (17-10). Non è finita, Sylla mura il -5, Egonu riavvicina ulteriormente Milano (20-16). L’attacco di Conegliano però è una garanzia (54% nel set contro il 39 delle avversarie) pensa l’esperienza della coppia Wolosz-Robinson a riportare la calma in casa Prosecco DOC Imoco, poi si rivede la potenza di Haak, che gioca un set stratosferico, 8 punti con 8/10 in attacco (23-18). Moki De Gennaro dà spettacolo in difesa e Conegliano chiude 25-18 con una concreta Plummer (5 punti nel set) riportandosi in testa al match.

Quarto set con l’Allianz che si gioca il tutto per tutto e prova a mettersi subito in corsia di sorpasso giocando da subito aggressiva con i muri di Rettke e Folie che la lanciano a +4 (7-11). La squadra milanese gioca bene, con ordine e la Prosecco DOC Imoco non riesce a riavvicinarsi, allora coach Santarelli prova il doppio cambio con Gennari e De Kruijf, in più c’è anche Lanier che prende il posto di Haak in un sestetto inedito che dà l’impressione di invertire il trend sul -1 (15-16). Però l’Allianz è ancora calda, Folie ed Egonu riportano il +4 (16-20) ed ora la strada è tutta in salita per le Pantere. L’ace di Egonu per il 17-22 è quasi una sentenza, poi rientra Haak per l’ultimo assalto, ma il set è segnato e con il 19-25 siglato a muro da Sylla si va al tie break.

Tie break degna conclusione di una grande finale, in palio la Coppa Italia Frecciarossa 2024. In partenza c’è Gennari in seconda linea con De Kruijf in prima per coach Santarelli, il primo punto è per la Prosecco DOC Imoco sull’errore di Egonu che però si riscatta subito, 1-1. Folie piazza il muro del 2-3, Robinson Cook pareggia di forza e la tensione è altissima al PalaTrieste. Ancora Kesh per il vantaggio 4-3, ma ancora l’ex Folie riporta avanti Milano con il muro, poi Sylla confeziona il primo break (4-6). I tifosi gialloblù spingono la squadra che risponde bene, Gennari va a segno per il pareggio, poi Haak sorpassa, sua la doppietta micidiale da seconda linea per un parziale di 4-0 che manda al cambio campo la Prosecco DOC Imoco avanti 8-6. L’Allianz riprende a macinare gioco con la “solita” Egonu, che però in seguito va fuori misura e le Pantere tengono la testa (7-9). La battaglia continua senza esclusione di colpi, Fahr sigla il primo tempo su una sontuosa assistenza della solita immensa Joanna Wolosz (MVP anche stasera!), Egonu sbaglia ancora ed è +3 (8-11). Sylla ci prova fino in fondo, ma il pallino è nelle mani di Conegliano, la mossa di Gennari è azzeccata perchè la parmigiana difende e riceve bene , poi Haak (23 punti) risponde a Egonu (10-13). Il finale al cardiopalma premia le Pantere, Milano pasticcia negli ultimi punti e la Prosecco DOC Imoco può brindare con i loro tifosi all’ennesimo trofeo, la 6° Coppa Italia e il 22° in bacheca!

I PROTAGONISTI-

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Siamo amareggiati. Faccio un grande applauso alla squadra per come ci siamo rimboccati le maniche dopo queste due settimane difficili. Non era semplice giocare una semifinale con una formazione di livello come Scandicci: siamo stati molto coesi. Oggi sapevamo che avremmo dovuto migliorare al servizio e difendere meglio; è andata bene sul primo aspetto, meno sul secondo. Dispiace perché avevamo iniziato bene il tie-break, ma abbiamo commesso troppi errori diretti che con Conegliano alla fine paghi. Usciamo delusi e arrabbiati. Abbiamo fatto dei passi in avanti, ma non dobbiamo accontentarci; ho una convinzione della mia squadra enorme e lo stiamo dimostrando. Torneremo in palestra per spingere al massimo, per regalare a questo club la soddisfazione di un trofeo che merita per la crescita vista in questi anni ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-ALLIANZ MILANO 3-2 (25-21,22-25,25-18,19-25, 15-11)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO : Wolosz, Haak 23, Plummer 13, Robinson Cook 13, Fahr 9, Lubian 9, Squarcini NE, De Gennaro, Gennari 2, De Kruijf 1, Bardaro, Lanier, Bugg ne, Piani , All. Santarelli.

ALLIANZ MILANO Daalderop 5, Bajema 3, Orro 1, Malual , Rettke 11, Heyrman 2, Castillo, Egonu 35, Prandi ne, Pusic ne, Candi, Folie 7, Cazaute , Sylla 10. All. Gaspari.

ARBITRI: Piana e Cesare

Durata set: 26′,27′,260,27′,15′

MVP: Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 6.700 (sold out)