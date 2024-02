Champions League: Milano ospita il Commercecon, obiettivo la semifinale

MILANO- Si riaccendono le luci della CEV Champions League 2024 per l'Allianz Vero Volley Milano, pronta a giocare, domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 20.00 (diretta DAZN), sul terreno di gioco dell'Allianz Cloud contro l'?KS Commercecon Lodz per la gara di ritorno dei Quarti di Finale della massima competizione continentale per club. Dopo la vittoria in cinque set in campionato al Pala Bus Company contro Pinerolo, Orro e compagne arrivano all'appuntamento europeo con la voglia di continuare nel trend positivo.

La prima squadra femminile del Consorzio, alla terza stagione di fila in Champions League, è a un passo dal migliorare il cammino della passata stagione interrotto proprio ai Quarti di Finale per mano delle turche del VakifBank Istanbul. Per farlo, Milano dovrà dimenticare il risultato dell'andata, che le ha viste prevalere sulle polacche per 1-3, continuando a esprimere la sua pallavolo migliore, spingendo forte al servizio e con una correlazione muro-difesa solida, utile ad agevolare la fase break.

Chi passa il turno, affronta la vincente di Stoccarda vs Fenerbahce, con le tedesche che hanno avuto la meglio delle favorite turche per 3-2 nella gara d'andata.

LE AVVERSARIE | ?KS COMMERCECON LODZ-

All'andata la compagine di coach Gaspari è riuscita ad aver la meglio di Lodz per 1-3 in poco più di un'ora e mezza di gioco. La squadra polacca cè riuscita a superare per la seconda volta la fase a gruppi, dopo aver agganciato i playoff lo scorso anno, dove era stata sconfitta dal VakifBank Istanbul con un doppio 0-3. Lodz è uscita sconfitta nei precedenti sei confronti con delle squadre italiane (tutti nella fase a gironi). Il team guidato da coach Alessandro Chiappini, punta a diventare la seconda squadra polacca della storia a raggiungere la semifinale di Champions League, dopo il Chemnik Police sconfitto da Busto Arsizio nella stagione 2014/2015. Lodz è attualmente al quarto posto tra le squadre polacche con più vittorie in CEV Champions League (19): al primo posto c'è il Chemnik Police (28), seguito da Rzeszow (21) e Muszyna (20). La top scorer della compagine polacca è l'azzurra Valentina Diouf, miglior realizzatrice della fase a gironi con 135 punti messi a segno, al pari di Ekaterina Antropova della Savino Del Bene Scandicci.

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« Una partita in cui dovremo mettere grande attenzione e lucidità dall'inizio alla fine. E' vero che abbiamo conquistato un risultato molto positivo all'andata, ma domani dobbiamo comunque pensare a vincere la gara e non fermarci a pensare che bastino solamente due set. In Polonia abbiamo dimostrato che quando siamo state concentrate, attente e disciplinate abbiamo subito indirizzato l'andamento del match sui binari giusti. Non dobbiamo subire la loro aggressività in battuta; ci sono tutti gli elementi per fare bene, ma dobbiamo tenere alta la concentrazione. Raggiungere la semifinale di Champions sarebbe una prima volta per noi e ci teniamo molto ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE QUARTI DI FINALE GARA DI RITORNO (Andata l'?KS Commercecon ?ód?-Allianz Milano 1-3)-

Giovedì 29 febbraio, Ore 20.00

Allianz Milano-?KS Commercecon ?ód? Arbitri: Fernandez Fuentes (SPA)- Schimpl (CROAZIA)