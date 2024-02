Champions League: Milano passa sul campo di Lodz

LODZ (POLONIA)- L’Allianz Vero Volley Milano si aggiudica la gara d’andata dei Quarti di Finale di CEV Champions League. La prima squadra femminile del Consorzio si è imposta per 1-3 (18-25; 25-14; 18-25; 14-25) in Polonia al termine di un match mai veramente in discussione. Milano ha avuto una battuta d’arresto solamente nel secondo set, complice anche la stanchezza accumulata nell’ultimo, intenso weekend di gare, tornando ad aggredire con decisione il match già a partire dal successivo parziale.

Qualche novità nel sestetto per Gaspari dopo la due giorni di Coppa Italia: avanti, dunque, con Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Bajema, Rettke-Heyrman come centrali e Pusic libero.

Il pallonetto vincente di Sylla apre il match per l’Allianz Vero Volley Milano, subito seguito dal muro vincente di Rettke (1-2). Break per le italiane, guidate dal grande apporto della coppia centrale Heyrman-Rettke (2-5). Milano è brava a mantenere le tre lunghezze di vantaggio, grazie a una solida fase muro-difesa e a un attacco preciso, dopo una serie di scambi che portano il punteggio sul 9-12. Time-out chiamato da coach Chiappini, ma al rientro sono ancora le meneghine a spingere con gli attacchi di Egonu e Bajema (9-15). La squadra polacca prova a rientrare in scia con Diouf, sfruttando una fase di leggera opacità difensiva per la compagine italiana (14-17). Sale in cattedra Egonu, con un paio di diagonali precise che rimandano le meneghine sul +6 (14-20). Il monster block di Sylla porta Milano sul set-point (18-24), concretizzato poi dalla diagonale vincente di Egonu del definitivo 18-25.

Grande equilibrio ad inizio secondo set, con ?ód? abile a trovare il break (4-2). Il primo tempo di Rettke riavvicina le due formazioni, prima del pareggio ottenuto grazie all’ace di Sylla (4-4). Le padrone di casa continuano a spingere al servizio, ispirate in fase d’attacco dalla regia di Ratzke, e allungano nuovamente fino al 9-6: sospensione tecnica chiesta da coach Gaspari. Il muro di Sylla e la parallela di Egonu riaccendono le milanesi, che pagano però le tante imprecisioni nei fondamentali di ricezione e difesa, permettendo a ?ód? di guadagnare il massimo vantaggio (14-9) prima del secondo time-out per Gaspari. La Vero Volley non riesce a mettere a segno un break utile per colmare la distanza con le polacche, che riescono ad allungare fino al +7 (20-13). Il set è compromesso, e si chiude sul 25-14.

Sylla apre al meglio il terzo gioco con due schiacciate potenti e precise che non lasciano scampo alla difesa polacca (1-3). Milano ha decisamente alzato ritmo ed intensità rispetto al set precedente, e guidata dalla grinta di Sylla e dalla grande solidità a muro riesce a mettere un gap di sei punti (3-9), che nemmeno il time-out chiamato da Chiappini è in grado di fermare. L’Allianz Vero Volley non può, però, permettersi cali di concentrazione perché ?ód? è subito pronto a cercare di tornare sotto nel punteggio (8-12). Le italiane non sbandano, ma continuano a controllare il match senza particolari affanni (16-22). Milano riesce dunque a condurre la nave in porto, giocando in maniera ordinata e precisa con un’ottima Sylla (7 punti nel set) fino al definitivo 18-25, che porta il punteggio complessivo sul tabellone a 1-2.

Le centrali sono grandi protagoniste a inizio quarto set: monster-block di Heyrman e primo tempo vincente di Rettke (0-2). La statunitense ha impattato benissimo il parziale, mettendo a terra tre palloni consecutivi sulle alzate di Orro: +4 (1-5), e time-out ?ód?. La Vero Volley aggredisce l’incontro: schiacciata di Sylla, ace di Egonu, attacco di Rettke e il divario cresce fino a +7 (1-8). Il muro resta un punto di forza della Vero Volley in questo match (11 a 1 il conto dei block vincenti per le italiane sino a questo momento), e permette alle meneghine di riuscire a tenere dalla propria l’inerzia della sfida anche quando la lucidità in attacco tende a diminuire (6-12). La squadra polacca comincia a essere meno continua al servizio, mentre Milano martella con l’ace di Cazaute e continua a cercare e trovare punti in attacco da Heyrman: sull’8-17 coach Chiappini sceglie di chiamare il suo secondo time-out. Sospensione che non cambia l’andamento del match, con la Vero Volley sempre più vicina alla conquista della vittoria: il punteggio arriva alla doppia cifra di scarto (11-21). Cazaute va a segno con la palla corta, mentre Orro trova il tocco di seconda che manda il match quasi ai titoli di coda (14-24). La partita viene definitivamente chiusa dalla parallela di Egonu (14-25).

MVP del match Alessia Orro, capace con la sua regia sapiente ed incisiva di mandare in doppia cifra ben quattro compagne di squadra, oltre a mettere a segno 3 punti individuali. Top scorer per Milano Rettke con 16 punti, doppia cifra anche per Sylla ed Egonu, entrambe a quota 14, oltre che Heyrman (12).

L’Allianz Vero Volley Milano, dopo aver disputato tre partite in quattro giorni, potrà sfruttare qualche momento di riposo prima di tornare in campo domenica 25 febbraio alle ore 18:30 sul campo di Pinerolo.

I PROTAGONISTI-



Teodora Pusic (Allianz Vero Volley Milano)- « Prima di tutto devo ammettere che è stato bello giocare in questa atmosfera. Noi abbiamo aperto il match molto bene, invece, nel secondo parziale loro hanno spinto molto pareggiando la partita, trascinate anche dal loro pubblico. Alla fine, però, abbiamo messo in mostra la nostra forza conquistando una vittoria davvero molto importante per noi ».

IL TABELLINO-

?KS COMMERCECON ?ÓD? – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 1-3 (18-25; 25-14; 18-25; 14-25)

?KS COMMERCECON ?ÓD?: Gryka 10, Dudek 2, Maj-Edwardt (L), Witkowska 7, Diouf 22, Góreck?, Hryshchuk 1, Ratzke 3, Francisco 8, Piasecka 3, Zaborowska. Non entrate: Alagierska, Drabek (L), Stefanik. All. Chiappini

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 4, Heyrman 12, Orro 3, Prandi, Pusic (L), Rettke 16, Bajema 3, Sylla 14, Egonu 14 N.E. Malual, Folie, Daalderop, Candi, Castillo (L) All. Gaspari

ARBITRI: Mykhaylo Medvid (UKR), Bogdan Laurentiu Stoica (ROM)

Durata set: 25′, 21′, 25′, 21′; Tot: 92′

MVP: Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano)