Coppa Italia A2: Cuneo ai quarti, eliminata Pineto

PINETO (TERAMO)- La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo chiude a Gara 2 i non scontati Ottavi della DelMonte® Coppa Italia Serie A2 contro l’Abba Pineto. Una partita in cui i biancoblù hanno dovuto fare a meno dell’opposto danese, uscito per un fastidio alla spalla e un Bristot che ha saputo entrare bene e affrontare al meglio la situazione in campo. Nel secondo set i padroni di casa devono fare a meno di Coach Cezar Douglas Silva, allontanato dai direttori di gara per proteste. Con questa vittoria i cuneesi passano il turno e accedono ai Quarti dove affronteranno Porto Viro in Gara 1 Mercoledì 1° Maggio in trasferta e Gara 2 il 5 Maggio in casa. L’eventuale Golden set sarà giocato al termine di Gara 2 presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Coach Douglas schiera: Paris palleggio, Santangelo opposto, Basso e Nikacevic al centro, Di Silvestre e Panciocco schiacciatori; Sorgente (L).

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Dukic schiacciatori; Staforini (L).

La partita si mette subito bene per Cuneo. In avvio Pineto sfrutta i tre errori tra servizio e attacco di Cuneo e trova il vantaggio sul 3-2. Ma la prima frazione offensiva dei biancoazzurri è da dimenticare: appena il 12% complessivo, condito da tre errori in battuta. Cuneo ha vita facile: 9-4 dopo il tentativo di Basso terminato fuori e time-out di coach Cezar Douglas Silva. Ci prova Panciocco a scuotere i suoi con la diagonale del 9-5, ma il set appare segnato. Break di 2-0 chiuso dal muro di Nikacevic – saranno due a fine set – per il momentaneo 9-6, ultimo punto di contatto tra le due squadre. Poi Cuneo scappa via sul 17-9 e amministra. Douglas Silva schiera Fr?c, Loglisci e Mignano, senza però stravolgere l’andamento della frazione. Cuneo avanti 1-0 col 25-15 finale.

Nel secondo parziale Pineto parte forte, trascinata da un Andrea Santangelo più efficace in attacco (56%) e autore anche di un ace nella parte iniziale del set. Vantaggio sensibile toccato sul 5-1. Intanto dentro Jeroncic per Basso tra i centrali. Ma Cuneo, sempre efficace in fase offensiva (58%), cresce e sa fare male. Dal 7-3 pinetese si passa al 7-6 in un batter d’occhio. Break di 3-0 e partita che torna in equilibrio. Diagonale di Santangelo (6) per il 13-13. Si gioca sul filo dell’equilibrio, ma Cuneo trova nel braccio di Iacopo Botto un’arma temibile: otto punti e suo il mani-out del 19-15. Per l’ABBA entra Msafti. Sul 20-15 Pineto perde il tecnico Cezar Douglas Silva, sanzionato col cartellino rosso dai direttori di gara. L’avvenimento scuote i biancoazzurri, bravi a rispondere con un parziale di 3-0 che riapre il set (20-18). Nei punti decisivi Cuneo dimostra però la propria compattezza ed è abile nel non disunirsi. Time-out di coach Battocchio e set rimesso in piedi dai piemontesi fino al 25-20.

Lanciata dopo i primi due set vinti, Cuneo prende in mano il match e lo conduce fino al termine. Nel terzo set, contenuta l’iniziale sfuriata di Pineto (8-4), i piemontesi vengono fuori con un prepotente 7-0 e passano a condurre sull’11-8. Il set è instradato: 18-13, 22-18 e 25-19 alla chiusura dei giochi.

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo)-« Contrariamente a quanto può dire il risultato è stata una gara bella tosta e accesa con degli aspetti emotivi importanti. Abbiamo dovuto mettere davvero tutto noi stessi per questo risultato contro una squadra agguerrita; non era scontato passare il turno in due gare».

Il tabellino-

ABBA PINETO – PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO 0-3 (15-25, 20-25, 19-25)

ABBA PINETO: Paris 0, Di Silvestre 5, Basso 1, Santangelo 6, Panciocco 1, Nikacevic 9, Mignano 0, Pesare (L), Sorgente (L), Jeroncic 2, Frac 1, Loglisci 4, Msatfi 0. N.E. Marolla. All. Douglas Silva. Puliservice

ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 0, Botto 11, Codarin 10, Jensen 1, Dukic 11, Volpato 14, Giordano (L), Gottardo 0, Bristot 9, Staforini (L). N.E. Colangelo, Giacomini, Andreopoulos, Cioffi. All. Battocchio.

ARBITRI: Di Bari, De Simeis.

Durata set: 24′, 26′, 25′; tot: 75′.

MVP: Daniele Sottile (Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo)